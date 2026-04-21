Σε μια κρίσιμη φάση των διπλωματικών επαφών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που στοχεύουν στην επίτευξη συμφωνίας για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή, ο Ντόναλντ Τραμπ προχώρησε σε νέα ανάρτηση στο Truth Social, απευθύνοντας έκκληση προς την Τεχεράνη να μην εκτελέσει οκτώ φυλακισμένες γυναίκες.

Στην ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ υπογραμμίζει ότι η απελευθέρωση των γυναικών αυτών θα αποτελούσε ένα εξαιρετικά θετικό βήμα στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Παράλληλα, απευθύνει προσωπικό μήνυμα προς τους Ιρανούς ηγέτες ζητώντας να δείξουν ανθρωπισμό.

Trump: To the Iranian leaders, who will soon be in negotiations with my representatives: I would greatly appreciate the release of these women. I am sure that they will respect the fact that you did so. Please do them no harm! Would be a great start to our negotiations!!!… pic.twitter.com/FR5OVUCb6G — Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

«Προς τους Ιρανούς ηγέτες, οι οποίοι σύντομα θα βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τους εκπροσώπους μου: θα εκτιμούσα ιδιαίτερα την απελευθέρωση αυτών των γυναικών. Είμαι βέβαιος ότι θα σεβαστούν το γεγονός ότι το πράξατε. Παρακαλώ, μην τους κάνετε κανένα κακό! Θα ήταν ένα εξαιρετικό ξεκίνημα για τις διαπραγματεύσεις μας!!! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το ζήτημα», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ.

Λίγες ώρες νωρίτερα, σε συνέντευξή του στο CNBC, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει πως δεν επιθυμεί παράταση της κατάπαυσης του πυρός με το Ιράν, τονίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται σε ισχυρή διαπραγματευτική θέση.

«Δεν θέλω να το κάνω. Δεν έχουμε πολύ χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά, απορρίπτοντας την προοπτική παράτασης της εκεχειρίας και επισημαίνοντας την πρόθεσή του να επιτευχθεί σύντομα μια πολύ καλή συμφωνία.