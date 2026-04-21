Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την υπεύθυνη διαχείριση και προστασία των ωκεανών και των θαλασσών.

Ο Πρωθυπουργός ενημέρωσε τον Πρίγκιπα Αλβέρτο Β΄ του Μονακό για την δημιουργία δύο νέων εθνικών θαλάσσιων πάρκων, στο Ιόνιο Πέλαγος και στο Αιγαίο Πέλαγος (Νότιες Κυκλάδες).

Με θερμά λόγια υποδέχθηκε στην Αθήνα και στο Προεδρικό Μέγαρο τον Πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό ο Κωνσταντίνος Τασούλας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίσκεψης για την περαιτέρω σύσφιγξη των διμερών σχέσεων. Απευθυνόμενος στον Αλβέρτο Β΄ του Μονακό, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε την ιδιαίτερη χαρά του για την παρουσία του στην ελληνική πρωτεύουσα, επισημαίνοντας ότι η επίσκεψη δεν περιορίζεται μόνο στην επιβεβαίωση των ήδη άριστων σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, αλλά δημιουργεί και προοπτικές για περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας.

Από την πλευρά του, ο Αλβέρτος Β΄ του Μονακό εξέφρασε τις θερμές του ευχαριστίες προς τον Κωνσταντίνο Τασούλα για την υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο, τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και εκ μέρους της αντιπροσωπείας του.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, η φιλοξενία που επεφύλαξε η ελληνική πλευρά ήταν ιδιαίτερα θερμή, επιβεβαιώνοντας το υψηλό επίπεδο των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

Ο Πρίγκιπας Αλβέρτος συναντήθηκε και με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα.