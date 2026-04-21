Σε καμία δημοκρατία στον κόσμο, κανένα όργανο δεν αποφασίζει αυτοδίκαια κι ετσιθελικά την ανανέωση της θητείας του. Κανένα και πουθενά.

Αυτό όμως το ιδιότυπο αίτημα διατυπώθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για εντεταλμένους εισαγγελείς που μετέχουν στη σύνθεσή της. Μεταξύ των οποίων και τρεις Ελληνες.

Οι Ελληνες της Εισαγγελίας επελέγησαν το 2020 κατά τον νόμο και για θητεία ορισμένου χρόνου από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Καμία ένσταση δεν είχε διατυπωθεί τότε για τη διαδικασία. Κανείς δεν την είχε αμφισβητήσει. Και κανείς δεν είχε προτείνει να παραμένουν εφεξής οι επιλεγέντες στη θέση τους όσο θέλουν.

Ευλόγως η ενδεχόμενη ανανέωση ή μη της θητείας τους θα αποφασιστεί από εκείνους που τους τοποθέτησαν. Από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο.

Το οποίο (υποθέτω) θα συνεκτιμήσει και άλλες υποψηφιότητες που έχουν εν τω μεταξύ προκύψει.

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν είναι κάποιο κλειστό κι ανεξέλεγκτο κύκλωμα νταραβεριτζήδων. Λειτουργεί κι αυτή στα πλαίσια της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Με απόλυτη ανεξαρτησία και χωρίς να αναφέρεται στις εθνικές δικαστικές Αρχές.

Φυσικά το αίτημα της «αυτοανακήρυξης» απορρίφθηκε. Λογικό.

Αν είναι να αποφασίζει ο καθένας την ανανέωση της θητείας του εαυτού του να το εφαρμόσουμε κι αλλού. Να αποφασίσει ο Τασούλας την παραμονή του στην Προεδρία μέχρι να βαρεθεί, το ίδιο και όσοι θητεύουν σε κάθε λογής όργανα ή θεσμούς.

Από την Τράπεζα της Ελλάδος έως τις ανεξάρτητες Αρχές.

Θα μπορούσαμε να καταργήσουμε και την έννοια της θητείας. Να τα κάνουμε όλα ίσιωμα.

Αλλά αυτά υποθέτω πως δεν ισχύουν όχι μόνο στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες αλλά ούτε στη Ρουμανία του Τσαουσέσκου, από όπου προέρχεται η γενική εισαγγελέας. Κάποιοι κανόνες θα υπήρχαν κι εκεί.

Προφανώς η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πει τη γνώμη της και θα εκφράσει τη διαφωνία ή τη συμφωνία της για τους προτεινομένους. Καμία αντίρρηση.

Αλλά την απόφαση θα λάβει η αρμόδια δικαστική Αρχή. Οπως ορίζει και ο σχετικός νόμος.

Το αίτημα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για ανανέωση των υπηρετούντων με δική της απόφαση έχει τεθεί ήδη διά ζώσης και στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και στον υπουργό Δικαιοσύνης – μαζί με αίτημα για αύξηση του αριθμού των εντεταλμένων εισαγγελέων.

Δεν νομίζω να πήρε διαφορετική απάντηση. Διότι διαφορετική απάντηση δεν υπάρχει.

Και για αυτό είναι λάθος ένα χρήσιμο κι αναγκαίο όργανο που δικαιούται τον σεβασμό κάθε σοβαρού ανθρώπου, όπως η Γενική Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, να εμπλέκεται σε βλακώδεις κι αδιέξοδες αντιπαραθέσεις για πρόσωπα άνευ σημασίας.

Κάνει κακό στον εαυτό του.