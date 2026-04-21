Ο Παναθηναϊκός θα προτιμούσε να έχει αποφύγει την επικίνδυνη διαδικασία των play in, όπως παραδέχθηκε ο Εργκίν Αταμάν. Από τη στιγμή, όμως, που ήρθαν τα πράγματα έτσι, καλείται να ακολουθήσει τον πιο σύντομο δρόμο για τα πλέι οφ. Να νικήσει απόψε τη Μονακό στο κατάμεστο ΟΑΚΑ (21.00), να πάρει την πρόκριση ως έβδομος στην κανονική περίοδο και να διεκδικήσει μετά τη συμμετοχή του στο φάιναλ φορ σε σειρά πέντε αγώνων με τη Βαλένθια, που έχει δικό της το πλεονέκτημα έδρας.

«Είναι ένας τελικός για μας το παιχνίδι με τη Μονακό. Και δεν είναι ώρα να σκεφτόμαστε ότι αν χάσουμε, θα έχουμε κι άλλη ευκαιρία. Είναι ένας τελικός για μας και για τους φιλάθλους μας, που πρέπει να δημιουργήσουν εκπληκτική, καυτή ατμόσφαιρα. Ξέρουν κι αυτοί ότι είναι ένα μόνο δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να είμαστε έτοιμοι για μάχη. Να πάρουμε τη νίκη, που μας οδηγεί στα πλέι οφ», δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν.

Πράγματι, ο Παναθηναϊκός δεν καταστρέφεται ολοσχερώς αν χάσει απόψε. Θα έχει και δεύτερη ευκαιρία την Παρασκευή ξανά στο ΟΑΚΑ. Θα αντιμετωπίσει τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στην Μπαρτσελόνα και τον Ερυθρό Αστέρα, που θα γίνει απόψε στη Βαρκελώνη (21.45). Η Μπάρτσα έχει κερδίσει και τους δύο φετινούς αγώνες της με τους Σέρβους, παίζει στην έδρα της και προβάλλει ως το φαβορί, όμως σε τέτοια παιχνίδια όλα είναι ανοικτά. Πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ο ηττημένος δεν έχει άλλη ευκαιρία, αλλά πάει σπίτι του.

Ο Παναθηναϊκός δεν θέλει επ’ ουδενί να μπει στη λογική της δεύτερης ευκαιρίας. Είναι προτιμότερο να τελειώνει μια ώρα αρχύτερα και να τερματίσει έβδομος και όχι όγδοος, γιατί σε αυτή την περίπτωση θα παίξει στα πλέι οφ με τον Ολυμπιακό. «Στην κανονική διάρκεια η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά η Βαλένθια», παραδέχθηκε ο Αταμάν. «Τώρα θα δούμε αν μπορούμε να γίνουμε εμείς η καλύτερη ομάδα, όμως αυτή τη στιγμή δεν με απασχολεί τίποτα σχετικό με το φάιναλ φορ. Σκέφτομαι μόνο πώς θα νικήσουμε τη Μονακό για να πάμε στα πλέι οφ».

Χωρίς ελλείψεις

Ο Παναθηναϊκός είναι πλήρης. Με εξαίρεση τον Σαμοντούροφ, που έτσι κι αλλιώς παίζει ελάχιστα έως καθόλου στην Ευρωλίγκα, όλοι οι υπόλοιποι είναι διαθέσιμοι. Η Μονακό ήρθε στην Αθήνα με τα γνωστά προβλήματά της (νοκάουτ οι Μίροτιτς, Νέντοβιτς, Ταρπέι) και το περιορισμένο ρόστερ της, όμως προέρχεται από τρεις σερί νίκες στην Ευρωλίγκα και το παλεύει με όλες της τις δυνάμεις. «Αυτή τη σεζόν είχαμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Τα τελευταία δύο χρόνια παίζουμε συνεχώς στο φάιναλ φορ και φέτος το φάιναλ φορ γίνεται στην έδρα μας. Οπότε θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να επιστρέψουμε εδώ», δήλωσε ο Τσέντι Οσμάν.