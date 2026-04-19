Ο Παναθηναϊκός θα έχει στο πλευρό του ένα γεμάτο γήπεδο στην κρίσιμη αναμέτρηση με τη Μονακό για τα Play-In της EuroLeague, καθώς η «πράσινη» ΚΑΕ ανακοίνωσε sold out για τον αγώνα της Τρίτης (21/4, 21:00).

Μετά τη μεγάλη νίκη επί της Αναντολού Εφές την Παρασκευή (17/04), οι «πράσινοι» εξασφάλισαν το πλεονέκτημα έδρας στη διαδικασία των Play-In και πλέον ετοιμάζονται για μία μάχη υψηλής έντασης απέναντι στους Μονεγάσκους.

Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν άμεση, καθώς όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια εξαντλήθηκαν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Έτσι, το T-Center αναμένεται να δημιουργήσει ξανά καυτή ατμόσφαιρα, προσφέροντας σημαντική ώθηση στον Εργκίν Αταμάν και τους παίκτες του.

SOLD OUT 💥🏠 The message is clear: The road to the Playoffs goes through a green hell! ☘️ In 24 hours time, you’ve ensured that Tuesday’s battle against @ASMonaco_Basket will be played in a deafening atmosphere. 🔥 The 6th player is ready. Let’s get this W together #PAOFans!… pic.twitter.com/NhYM7tKenR — Panathinaikos BC (@Paobcgr) April 18, 2026

Ο κόσμος του «τριφυλλιού» έχει αντιληφθεί πλήρως τη σημασία του αγώνα και ετοιμάζεται να αποτελέσει έναν από τους βασικούς παράγοντες στην προσπάθεια πρόκρισης στα playoffs της διοργάνωσης.

Σε περίπτωση νίκης απέναντι στη Μονακό, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει στα playoffs τη Βαλένθια του Πέδρο Μαρτίνεθ, η οποία ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην 7η θέση της βαθμολογίας.

Η εισαγωγή των Play-In από τη EuroLeague έχει αυξήσει το ενδιαφέρον στη διοργάνωση, καθώς πρόκειται για παιχνίδια χωρίς περιθώρια λάθους, όπου κάθε κατοχή και κάθε λεπτό μπορούν να κρίνουν ολόκληρη τη σεζόν.