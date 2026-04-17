Η «αυλαία» της κανονικής περιόδου της Euroleague έπεσε με 5 αναμετρήσεις, που διαμόρφωσαν και την τελική βαθμολογίατης Euroleague.

Ζαλγκίρις Κάουνας – Παρί 85-79 : «Κλείδωσε» την 6άδα με τρομερό Ράιτ

Η Ζαλγκίρις κέρδισε με 85-79 την Παρί στη «Zalgirio Arena» και εξασφάλισε μία θέση στην πρώτη εξάδα, στέλνοντας τον Παναθηναϊκό στα play-in.

Φοβερή εμφάνιση από τον Μόουζες Ράιτ, που πραγματοποίησε τρομακτικό νταμπλ-νταμπλ με 16 πόντους και 18 ριμπάουντ. Ακολούθησε οι Φρανσίσκο και Λο με 21 πόντους αμφότεροι.

Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ 105-85: Τρίτη συνεχόμενη νίκη για τους Μονεγάσκους και τώρα Παναθηναϊκός

Η «αποδεκατισμένη» Μονακό διέλυσε τη Χάποελ Τελ Αβίβ με 105-85, εξασφαλίζοντας τη θέση της στα Play In, όπου θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό. Οι Μπλόσομγκέιμ με 30 πόντους (ρεκόρ καριέρας) και Τζέιμς (20 π., 7 ασ.) ήταν οι κορυφαίοι για τους Μονεγάσκους. Από τη Χάποελ, ο Κρις Τζόουνς σημείωσε 17 ριμπάουντ και 10 ασίστ, ενώ ο Νταν Οτούρου πρόσθεσε 17 πόντους και 10 ριμπάουντ.

Ντουμπάι – Βαλένθια 85-95 : Σπουδαία νίκη και οριστικά δεύτερες οι «νυχτερίδες»

Η Βαλένθια συνέχισε τις εντυπωσιακές της εμφανίσεις, επικρατώντας με 95-85 της Dubai BC .Με αυτή τη νίκη, η ομάδα του Πέδρο Μαρτίνεθ εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στον βαθμολογικό πίνακα με ρεκόρ 25-13 και περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της από τη διαδικασία των play-in.

Αντίθετα, η Dubai BC δεν κατάφερε να προκριθεί στην επόμενη φάση, χάνοντας κάθε ελπίδα για συνέχιση, σε μια μέτρια εμφάνιση στην πρώτη της συμμετοχή στη διοργάνωση.

Μπαρτσελόνα – Μπάγερν 95-69 : Έκαναν το καθηκόν τους οι «μπλαουγκράνα»

Η Μπαρτσελόνα επικράτησε άνετα της αδιάφορης Μπάγερν με 95-69 στο «Palau Blaugrana» και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στα play-in της EuroLeague. Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ, με αυτή τη νίκη, ανέβηκε στο 21-17 και τερμάτισε στην 9η θέση της κατάταξης, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα στα play-in.

Η Μπάγερν ολοκλήρωσε τη σεζόν με απογοητευτικό ρεκόρ 17-21 και είχε μείνει εκτός συνέχειας για αρκετό καιρό.

Η τελική βαθμολογία μετά από 38 αγωνιστικές