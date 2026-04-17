Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος της Euroleague. Μετά από 38 αγωνιστικές η τελική βαθμολογία δεν επεφύλαξε πολλές εκπλήξεις. Με τη νίκη της Ζαλγκίρις επί της Παρί, ο Παναθηναϊκός έμεινε οριστικά στα Play In. Αντίπαλός του στις 21 Απριλίου στο Telekom Center Athens θα είναι η Μονακό.

Σε περίπτωση ήττας από τη Μονακό, οι «πράσινοι» θα έχουν μία δεύτερη και τελευταία ευκαιρία. Θα αγωνιστούν στον τελικό των play-in, που θα διεξαχθεί στις 24 Απριλίου στο T-Center, απέναντι στον νικητή του ζευγαριού Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας. Ο νικητής αυτού του τελικού θα πάρει την 8η θέση και θα αντιμετωπίσει στα playoffs τον Ολυμπιακό, ο οποίος ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Με αυτόν τον τρόπο, ο Παναθηναϊκός γνωρίζει πλέον ξεκάθαρα τη διαδρομή του: μία νίκη για να βρεθεί απέναντι στη Βαλένθια, ή -αν χάσει από τη Μονακό- μία δεύτερη ευκαιρία στον τελικό των play-in για να φτάσει σε σειρά με τον Ολυμπιακό. Σε διαφορετική περίπτωση, δύο ήττες θα σημάνουν αποκλεισμό.

Αναλυτικά οι αγώνες του τουρνουά play-in, που θα γίνουν στις 21 και 24 Απριλίου.

Τα ζευγάρια του play-in της Euroleague

Παναθηναικός (7ος) – Μονακό (8ος)

Νικητής —> Έβδομη θέση στην κατάταξη και playoffs κόντρα στον δεύτερο της βαθμολογίας, Βαλένθια

Ηττημένος —> Τελικός play-in

Μπαρτσελόνα (9ος) – Ερυθρός Αστέρας (10ος)

Νικητής —> Τελικός play-in

Ηττημένος —> Αποκλείεται

Τελικός play-in

Ηττημένος ζευγαριού 7ος-8ος vs Νικητής ζευγαριού 9ος-10ος

Νικητής —> Όγδοη θέση στην κατάταξη και playoffs με αντίπαλο τον πρώτο της βαθμολογίας, Ολυμπιακός

Ηττημένος —> Αποκλείεται