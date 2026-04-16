Η τελευταία αγωνιστική της Euroleague ολοκληρώθηκε με νίκη τετράδας για την Φενέρμπαχτσε και την Ρεάλ Μαδρίτης, αλλά και για Βίρτους Μπολόνια με την Παρτιζάν που τελειώνουν τη σεζόν με στυλ.
Βιλερμπάν – Φενέρμπαχτσε 76-81
Η Φενέρμπαχτσε χρειάστηκε να ανεβάσει στροφές στο δεύτερο ημίχρονο για να φύγει με τη νίκη από τη Γαλλία, επικρατώντας της Βιλερμπάν με 81-76 για την 38η αγωνιστική της EuroLeague.
Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους δυσκολεύτηκε για μεγάλα διαστήματα, όμως με ένα δυνατό τρίτο δεκάλεπτο κατάφερε να γυρίσει το ματς και να «χτίσει» διαφορά ασφαλείας, φτάνοντας στο τελικό αποτέλεσμα.
Με αυτή τη νίκη, η Φενέρμπαχτσε ανέβηκε στο 24-14 και περιμένει τα υπόλοιπα αποτελέσματα για την τελική της θέση στην κατάταξη, ενώ η Βιλερμπάν ολοκληρώνει τη σεζόν με ρεκόρ 8-30.
Πρωταγωνιστής για ακόμη ένα παιχνίδι ήταν ο Τάλεν Χόρτον-Τάκερ με 21 πόντους, ενώ σημαντική βοήθεια έδωσε και ο Μπιμπέροβιτς με 16. Για τη γαλλική ομάδα ξεχώρισε ο Σακίλ Χάρισον που σημείωσε 25 πόντους και ήταν ο κορυφαίος της αναμέτρησης.
Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι 89-85
Η Βίρτους Μπολόνια ολοκλήρωσε την κανονική περίοδο της EuroLeague με εκτός έδρας νίκη, επικρατώντας της Μακάμπι Τελ Αβίβ με 89-85 στο Βελιγράδι, σε ένα παιχνίδι χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον για τις δύο ομάδες.
Η ιταλική ομάδα είχε σταθερό προβάδισμα στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και, παρά τις προσπάθειες της Μακάμπι να επιστρέψει στο σκορ, κατάφερε να διατηρήσει τον έλεγχο μέχρι το φινάλε.
Πρωταγωνιστές για τη Βίρτους ήταν οι Έντουαρντς (19 π.), Νιάγκ (16 π.), Άλστον (18 π.) και Ντιαρά (13 π.), που συνέθεσαν την επιθετική «τετράδα» της ομάδας. Για τη Μακάμπι, ο Λόνι Γουόκερ σημείωσε 24 πόντους, χωρίς όμως να αλλάξει την τελική έκβαση.
Με αυτό το αποτέλεσμα, η Μακάμπι έκλεισε τη σεζόν στο 18-20, ενώ η Βίρτους ολοκλήρωσε με 13 νίκες και 25 ήττες.
Παρτιζάν – Μπασκόνια 91-79
Η Παρτίζαν επιβεβαίωσε την αγωνιστική της άνοδο και στο τελευταίο παιχνίδι της κανονικής περιόδου της EuroLeague, επικρατώντας της Μπασκόνια και κλείνοντας τη σεζόν με ρεκόρ 16-22. Από την πλευρά τους, οι Βάσκοι ολοκλήρωσαν τις υποχρεώσεις τους με 13-25.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Γιεκίρι με 16 πόντους, ενώ σημαντική συνεισφορά είχαν οι Τζόουνς και Μπράουν με 13 πόντους έκαστος. Για την Μπασκόνια, δεν αρκούσαν οι 20 πόντοι του Ντιακιτέ και οι 13 του Λουβαβού-Καμπαρό.
Το παιχνίδι ξεκίνησε ισορροπημένα, με την Μπασκόνια να βρίσκει ρυθμό επιθετικά και να παίρνει μικρό προβάδισμα στα πρώτα λεπτά (14-16, 7’). Η Παρτίζαν ανέβασε στροφές στη συνέχεια, βελτίωσε την άμυνά της και με τους Γιεκίρι και Μπράουν σε καλό ρυθμό, πέρασε μπροστά στο σκορ (26-20).
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 103-82
Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν αντιμετώπισε δυσκολίες απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, τον οποίο νίκησε με 103-82, εξασφαλίζοντας παράλληλα το πλεονέκτημα έδρας ενόψει των playoffs.
Η ισπανική ομάδα είχε τον έλεγχο της αναμέτρησης και με επιμέρους «ξεσπάσματα» σε κρίσιμα σημεία, άνοιξε τη διαφορά και έφτασε άνετα στην επικράτηση, χωρίς να απειληθεί ουσιαστικά από τους Σέρβους.
Για τους γηπεδούχους ο Χεζόνια ήταν ο πρώτος σκόρερ με 19 πόντους, ακολουθώντας και ο Καμπάτσο με 16. Από τους φιλοξενούμενους, Ο Νουόρα είχε 15 πόντους και ο Μονέκε 14.
Η βαθμολογία της Euroleague
Τα παιχνίδια της υπόλοιπης αγωνιστικής (17/4)
20:00 Ζαλγκίρις – Παρί
20:30 Μονακό – Χάποελ Τελ Αβίβ
21:00 Ντουμπάι – Βαλένθια
21:15 Παναθηναϊκός – Εφές
21:30 Μπαρτσελόνα – Μπάγερν Μονάχου
