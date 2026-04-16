Η EuroLeague ανακοίνωσε επίσημα τους διαιτητές που θα διευθύνουν τα παιχνίδια της 38ης και τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται φυσικά στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού απέναντι στην Αναντολού Εφές.

Το παιχνίδι θα διεξαχθεί την Παρασκευή (17/4, 21:15) στο ΟΑΚΑ και έχει ιδιαίτερη σημασία για το «τριφύλλι», καθώς θα καθορίσει την τελική του κατάταξη ενόψει της συνέχειας της διοργάνωσης.

Τη σφυρίχτρα της κρίσιμης αναμέτρησης θα έχουν τρεις έμπειροι διαιτητές της Euroleague: ο Κροάτης Σρέτεν Ράντοβιτς, ο Ισπανός Κάρλος Κορτές και ο Γάλλος Ζοζέφ Μπισάνγκ, οι οποίοι ορίστηκαν να διευθύνουν το σημαντικό ματς στο κλειστό των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων.