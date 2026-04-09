Ο Παναθηναϊκός AKTOR υπέστη συντριβή με 102-84 από τη Βαλένθια και πλέον βρίσκεται σε δύσκολη θέση, αναζητώντας συνδυασμό αποτελεσμάτων για να εξασφαλίσει τη θέση του στην πρώτη εξάδα και να αποφύγει τα play-in της EuroLeague. Η ήττα αυτή τον αφήνει εκτός πρώτης τετράδας, με το όνειρο για άμεση πρόκριση στα playoffs να απομακρύνεται.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με κακό ποδαρικό για τους “πράσινους”, καθώς η ομάδα του Εργκίν Αταμάν βρέθηκε να χάνει από νωρίς, με 0/4 τρίποντα και χωρίς να μπορεί να περιορίσει την επιθετική δυναμική της Βαλένθια. Παρά τις προσπάθειες του Σλούκα και των Χέιζ–Ντέιβις, η ομάδα δεν μπόρεσε να καλύψει τη διαφορά και η πρώτη περίοδος έκλεισε στο -4 (27-23).

Η συνέχεια ήταν εξίσου απογοητευτική για το «τριφύλλι». Στη δεύτερη περίοδο, η Βαλένθια αύξησε τη διαφορά στους 14 πόντους (53-39) με τους Ρίβερς και Μπαντιό να εκτελούν ανενόχλητοι, ενώ οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν να εκμεταλλευτούν τα επιθετικά κενά της ισπανικής άμυνας. Παρότι ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να αντιδράσει, το ημίχρονο έκλεισε με τη διαφορά στους 9 πόντους (56-47), με τον Ναν να έχει μείνει σε πολύ χαμηλά επίπεδα απόδοσης.

Αν και υπήρξαν στιγμές αντίδρασης στην τρίτη περίοδο, η Βαλένθια παρέμεινε κυρίαρχη και έκλεισε την τρίτη περίοδο με προβάδισμα 13 πόντων (82-69). Παρά την αλλαγή στην άμυνα του Παναθηναϊκού, η ομάδα του Αταμάν δεν κατάφερε να βρει ποτέ ρυθμό και να απειλήσει σοβαρά.

Στην τελευταία περίοδο, οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο καταιγιστικό ρυθμό, φτάνοντας μέχρι και +17 (88-81) και τελικά κλείνοντας το ματς με την άνετη νίκη. Οι «νυχτερίδες» επικράτησαν χωρίς να κινδυνέψουν σε κανένα σημείο, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό να αναζητά πλέον θαύματα για να αποφύγει τα play-in.

ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-23, 56-47, 82-69, 102-84