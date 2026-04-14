Οι δύο παίκτες ταλαιπωρούνταν από προβλήματα τραυματισμών το προηγούμενο διάστημα, αλλά από τη Δευτέρα του Πάσχα έχουν μπει στη μάχη, αφήνοντας πίσω τους τραυματισμούς τους. Συμμετείχαν κανονικά στην προπόνηση των «πρασίνων» και δηλώνουν ετοιμοπόλεμοι για την κρίσιμη αναμέτρηση.
Ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι: «Δεν θέλω Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό ή Ρεάλ στα playoffs»
Η Χάποελ Τελ Αβίβ εξασφάλισε την παρουσία της στα playoffs της EuroLeague στην πρώτη της συμμετοχή στη διοργάνωση, μετά τη σημαντική νίκη στο εξ αναβολής ντέρμπι απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ για την 30ή αγωνιστική. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη «κλείδωσε» μια θέση στην πρώτη εξάδα, ωστόσο δεν έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στην κανονική περίοδο. […]
Adidas Next Genaration EuroLeague: Oι ομάδες θα βρεθούν στους τελικούς του Next Gen της διοργάνωσης
Ανακοινώθηκαν οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στους τελικούς του Adidas Next Generation Tournament της EuroLeague, με την Αθήνα να φιλοξενεί τη φετινή διοργάνωση.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος προανήγγειλε την επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού μέσα από story
Μια πρώτη εικόνα για τον σχεδιασμό της επόμενης ημέρας έδωσε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποκαλύπτοντας μέρος του business plan του Παναθηναϊκού AKTOR για τη σεζόν 2026-27.
Ο πρώην αθλητικός διευθυντής της Αρμάνι αποκάλυψε: «Είχαμε συμφωνήσει με Ντόρσεϊ και Μιλουτίνοφ!»
Σε συνέντευξή του σε podcast, ο Βατσίρκα ανέφερε ότι η Αρμάνι Μιλάνο είχε προχωρήσει σε συμφωνίες με δύο σημαντικούς παίκτες της EuroLeague, οι οποίες ωστόσο δεν υλοποιήθηκαν για διαφορετικούς λόγους. Όπως εξήγησε, η περίπτωση του Τάιλερ Ντόρσεϊ δεν προχώρησε, καθώς ο παίκτης παρέμεινε στον Ολυμπιακός, με το ζήτημα του διαβατηρίου να παίζει καθοριστικό ρόλο στην […]