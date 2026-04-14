Θετικά τα νέα για τον Εργκίν Αταμάν ενόψει του φινάλε της Euroleague με την Αναντολού Εφές. Οι Ρογκαβόπουλος και Τολιόπουλος είναι ετοιμοπόλεμοι να βοηθήσουν τον Παναθηναϊκό στην αναμέτρηση με την τουρκική ομάδα (17/04, 21:15), για την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας της Euroleague.

Οι δύο παίκτες ταλαιπωρούνταν από προβλήματα τραυματισμών το προηγούμενο διάστημα, αλλά από τη Δευτέρα του Πάσχα έχουν μπει στη μάχη, αφήνοντας πίσω τους τραυματισμούς τους. Συμμετείχαν κανονικά στην προπόνηση των «πρασίνων» και δηλώνουν ετοιμοπόλεμοι για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Εν αντιθέση με τον Σαμοντούροφ, ο οποίος θα μείνει εκτός ακόμα, μιας και ακολουθεί ατομικό πρόγραμμα.
Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα