Μία συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε σε αγώνα μπάσκετ, που συμμετείχαν μικρά κορίτσια.

Μία παίκτρια είχε κερδίσει ένα ζευγάρι βολών. Εκτέλεσε την πρώτη, η οποία όμως ήταν αρκετά άστοχη. Τότε, ο διαιτητής αναλαμβάνει τον ρόλο του προπονητή και την βοηθάει, δείχνοντας τη σωστή τεχνική.

Εκείνη τελικά ευστοχεί στην δεύτερη βολή και η αντίδραση της είναι μοναδική, αφού δεν το πίστευε.

Μία πολύ όμορφη σκηνή, που έδειξε το ήθος και την αλληλεγγύη που διακατέχει τον διαιτητή.

Σχόλια
Γράψτε το σχόλιό σας
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Τελευταία Νέα