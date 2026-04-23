Σε μια κίνηση ουσιαστικής ενίσχυσης των νοικοκυριών προχωρά η κυβέρνηση, διευρύνοντας σημαντικά τη βάση των δικαιούχων για την επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως. Με τη θεαματική αύξηση των εισοδηματικών ορίων, το μέτρο «ανοίγει» πλέον την πόρτα σε επιπλέον 70.000 πολίτες, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των ωφελουμένων κοντά στο ένα εκατομμύριο.

Η νέα ρύθμιση, που στοχεύει στην άμβλυνση των συνεπειών από το αυξημένο κόστος στέγασης, προβλέπει όρια που ξεκινούν από τα 25.000 ευρώ για τους άγαμους και φτάνουν τα 35.000 ευρώ για τους έγγαμους, με επιπλέον προσαυξήσεις για κάθε παιδί. Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή τον Νοέμβριο, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική ελάφρυνση σε χιλιάδες μισθωτούς που μέχρι πρότινος αποκλείονταν από την ενίσχυση.

Τα νέα εισοδηματικά όρια διαμορφώνονται ως εξής:

25.000 ευρώ για άγαμους (από 14.000)

35.000 ευρώ για έγγαμους (από 28.000)

39.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες

Προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί

Παράδειγμα: Μια τετραμελής οικογένεια, που είναι έγγαμοι με 2 παιδιά, μπορεί πλέον να έχει συνολικό εισόδημα έως 45.000 ευρώ και να παραμένει η οικογένεια δικαιούχος της επιστροφής.

Το μέτρο αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή τον Νοέμβριο, με βάση τα εισοδήματα του 2025. Στόχος είναι η στήριξη περισσότερων νοικοκυριών που πληρούν τα νέα, πιο ευέλικτα κριτήρια.

Πότε ξεκινά η εφαρμογή

Το νέο πλαίσιο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη ισχύ τον Νοέμβριο του 2026. Η αξιολόγηση των αιτήσεων και η επιλογή των δικαιούχων θα γίνει με βάση τα εισοδήματα που δηλώθηκαν για το έτος 2025.

Η διαδικασία υποβολής θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, ενώ η επιστροφή του ποσού θα πιστώνεται απευθείας στους λογαριασμούς των δικαιούχων.