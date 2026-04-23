Σύμφωνα με τον Αστέρα AKTOR, η συγκεκριμένη υπόδειξη ήταν καθοριστική και θα μπορούσε να στερήσει από την ομάδα δύο πολύτιμους βαθμούς στη μάχη της παραμονής.

Ωστόσο, την επόμενη ημέρα του αγώνα, η «κιτρινομπλέ» ΠΑΕ εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση, εκφράζοντας έντονη δυσαρέσκεια για τη φάση του πέναλτι στο φινάλε της αναμέτρησης, το οποίο χαρακτηρίζει ως λανθασμένη απόφαση που θα μπορούσε να αλλάξει την τελική έκβαση.

Οι Αρκάδες, που πήραν σημαντική νίκη με ανατροπή 2-1 απέναντι στον Παναιτωλικό , βρίσκονται πλέον σε θέση που ενισχύει τη μάχη τους για παραμονή, έχοντας ξεπεράσει στην κατάταξη την ΑΕΛ Novibet και τον Πανσερραϊκό.

Σκληρή ανακοίνωση εξέδωσε η ΠΑΕ Αστέρας AKTOR , στρέφοντας τα πυρά της κατά του VARίστα Φώτη Πολυχρόνη, μετά το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό, κάνοντας λόγο για λανθασμένη υπόδειξη πέναλτι στις καθυστερήσεις.

Η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ASTERAS AKTOR διαμαρτύρεται εντονότατα για τον καταλογισμό του πέναλτι – φάντασμα στον χθεσινό αγώνα με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, το οποίο θα μπορούσε να έχει στερήσει δύο καθοριστικούς βαθμούς από την ομάδα μας.

Ο διαιτητής VAR, κ. Φώτης Πολυχρόνης στο 90ό λεπτό(!) διυλίζοντας μία μπασκετική φάση στην οποία ο τερματοφύλακας είναι πλήρως κάτοχος της μπάλας, έκρινε ότι έπρεπε να καταλογιστεί η εσχάτη των ποινών, διότι έξι μέτρα μακριά υπήρξε ένα αλληλοτράβηγμα επιθετικού και αμυντικού.

Ελαφρά τη καρδία ο κ. Πολυχρόνης αποφάσισε ότι πρέπει να στερήσει δύο βαθμούς από την ομάδα μας, όταν τέτοιου είδους φάσεις σε όλα τα επίπεδα του ποδοσφαίρου, από το χαμηλότερο έως το υψηλότερο, δεν αξιολογούνται καν.

Πιστεύαμε ότι το VAR θα βοηθήσει το ποδόσφαιρο για την απονομή δικαιοσύνης. Δυστυχώς, διαπιστώνουμε ότι γίνεται εργαλείο αυθαίρετων αποφάσεων. Αν είναι να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο το VAR, σε κάθε κόρνερ που οι παίκτες αλληλοτραβιούνται, θα πρέπει να καταλογίζεται κι ένα πέναλτι.

Πάντως, για την ομάδα μας στη διάρκεια της χρονιάς υπήρξαν πολλές ίδιες φάσεις (τραβήγματα επιθετικών μας στην αντίπαλη περιοχή), αλλά ποτέ δεν καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ μας.

Κλείνοντας, το μήνυμα το είχαμε λάβει εδώ και πολύ καιρό, αλλά ποτέ δεν περιμέναμε μία τόσο απροκάλυπτη απόφαση, η οποία θα μπορούσε να καταδικάσει την ομάδα μας στην προσπάθεια που κάνει για να παραμείνει στην κατηγορία».