Ο Weeknd βρίσκεται αυτή την εβδομάδα στο επίκεντρο της μουσικής επικαιρότητας, καθώς δίνει τρεις συναυλίες στο Estadio GNP Seguros της Πόλης του Μεξικού. Οι εμφανίσεις αυτές σηματοδοτούν την έναρξη του διεθνούς σκέλους του 2026 της περιοδείας After Hours Til Dawn Stadium Tour — μιας περιοδείας που, όπως έχει αφήσει να εννοηθεί ο καλλιτέχνης, ίσως αποτελέσει το τέλος μιας εποχής για τον ίδιο.

Έναρξη Περιοδείας στη Λατινική Αμερική

Ο Abel Tesfaye, γνωστός ως The Weeknd, ξεκίνησε το σκέλος του 2026 της περιοδείας του τη Δευτέρα 20 Απριλίου, στο Estadio GNP Seguros της Πόλης του Μεξικού. Ακολούθησε δεύτερη εμφάνιση την Τρίτη, ενώ η τρίτη ήταν προγραμματισμένη για το βράδυ της Τετάρτης.

Οι συναυλίες στην Πόλη του Μεξικού, με support act την Anitta, σηματοδοτούν την έναρξη ενός εκτεταμένου διεθνούς προγράμματος. Η περιοδεία θα περάσει από το Ρίο ντε Τζανέιρο και το Σάο Πάολο, προτού συνεχιστεί σε μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις και ολοκληρωθεί στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας, στις 6 Σεπτεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης εμφάνισής του στην Πόλη του Μεξικού, ο καλλιτέχνης απευθύνθηκε στο κοινό λέγοντας: «Ένα χρόνο ακόμα, μόνο ένα χρόνο ακόμα και θα εξαφανιστώ». Η φράση αυτή, όπως καταγράφηκε σε βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενίσχυσε τις φήμες ότι η περιοδεία After Hours Til Dawn ίσως αποτελέσει το τελευταίο κεφάλαιο για το τρέχον καλλιτεχνικό alter ego του Weeknd.