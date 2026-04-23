Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για τον τελικό Κυπέλλου του Σαββάτου στο Πανθεσσαλικό μπαίνει στην τελική της ευθεία, με τον Ραζβάν Λουτσέσκου να αρχίζει να διαμορφώνει το πλάνο του με βάση τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή στα χέρια του.

Ο ρουμάνος τεχνικός γνωρίζει πλέον ότι δεν υπολογίζει στους Γιώργο Γιακουμάκη, Κίριλ Ντεσπόντοφ και Ντέγιαν Λόβρεν, ενώ περιμένει να διαπιστώσει και το επίπεδο ετοιμότητας των Τζόντζο Κένι, Σουαλιό Μεϊτέ και Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ώστε να αποφασίσει πώς θα διαχειριστεί την παρουσία τους σε μια τόσο κρίσιμη αναμέτρηση, στην οποία ο ΠΑΟΚ παίζει για ένα τρόπαιο.

Την ίδια στιγμή, ο κανονισμός που επιβάλλει την υποχρεωτική συμμετοχή ενός ποδοσφαιριστή κάτω των 19 ετών στην ενδεκάδα σε κάθε αγώνα Κυπέλλου δημιουργεί έναν επιπλέον προβληματισμό. Μέχρι τώρα, ο προπονητής του Δικεφάλου του Βορρά έχει επιλέξει στα περισσότερα παιχνίδια της διοργάνωσης είτε τον Δημήτρη Χατσίδη είτε τον Ανέστη Μύθου, με αποτέλεσμα να προκύπτει ενδιαφέρον για το πώς θα χειριστεί και αυτό το ζήτημα ενόψει του αγώνα του Σαββάτου.

Δύο συγκεκριμένες εξελίξεις φαίνεται να καθορίζουν τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου ενόψει του τελικού. Η πρώτη αφορά τον τραυματισμό του Γιώργου Γιακουμάκη, ενώ η δεύτερη σχετίζεται με την επιστροφή του Αντρίγια Ζίβκοβιτς στη δράση. Με αυτά τα δεδομένα, και εφόσον ο σέρβος εξτρέμ αποδειχθεί έτοιμος να ξεκινήσει βασικός, αυξάνονται σημαντικά οι πιθανότητες ο παίκτης που θα καλύψει τον κανονισμό του U19 να είναι ο Ανέστης Μύθου.

Από την άλλη πλευρά, και ο Δημήτρης Χατσίδης έχει προσφέρει λύσεις, καθώς βρήκε δίχτυα στους ημιτελικούς απέναντι στον Παναθηναϊκό. Μάλιστα, το τελευταίο διάστημα έχει πάρει περισσότερα παιχνίδια, αποτελώντας ουσιαστικά τη μοναδική αξιόπιστη επιλογή για το δεξί άκρο της επίθεσης, λόγω της ταυτόχρονης απουσίας των Ζίβκοβιτς και Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ωστόσο, τη δεδομένη χρονική στιγμή, ο Ανέστης Μύθου φαίνεται να συγκεντρώνει το προβάδισμα για μια θέση στην ενδεκάδα του τελικού.

Πένθος για την οικογένεια Σαββίδη

Βαρύ πένθος επικρατεί στην οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη, καθώς ο αδελφός του, Παύλος Σαββίδης, απεβίωσε σε ηλικία 72 ετών. Η είδηση σκόρπισε συγκίνηση στον ΠΑΟΚ και στον ευρύτερο κύκλο του ισχυρού άνδρα της ασπρόμαυρης ΠΑΕ, με την απώλεια να έχει έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο για την οικογένεια Σαββίδη.

Ο Παύλος Σαββίδης ήταν ο μεγαλύτερος αδελφός του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν σε νοσοκομείο, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί. Για τον λόγο αυτό, ο Ιβάν Σαββίδης είχε μεταβεί εκτάκτως στη Θεσσαλονίκη, ώστε να σταθεί στο πλευρό της οικογένειάς του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέφρασε άμεσα τη θλίψη της για την απώλεια, στέλνοντας δημόσιο μήνυμα συμπαράστασης στον πρόεδρό της. Σε ανάρτησή της ανέφερε: «Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη για την απώλεια του αδερφού του Παύλου. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».