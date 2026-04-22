Σε βαρύ πένθος έχει βυθιστεί η οικογένεια του Ιβάν Σαββίδη, μετά την απώλεια του αδελφού του, Παύλου Σαββίδη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη (22/4) σε ηλικία 72 ετών.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, νοσηλευόταν το τελευταίο διάστημα σε ιδιωτική κλινική της Θεσσαλονίκης, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Παρά τη μάχη που έδινε, η κατάστασή του επιδεινώθηκε και τελικά κατέληξε.

Η «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ έσπευσε να στείλει τα συλλυπητήριά της

«Η οικογένεια του ΠΑΟΚ εκφράζει τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του Προέδρου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη για την απώλεια του αδερφού του Παύλου.

Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…».