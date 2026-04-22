Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης αλλά και αμηχανίας, κυρίως στην κυβέρνηση, αναμένεται να προκαλέσει η νέα δικογραφία που σχηματίζεται για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε αυτήν – όπως αποκαλύπτουν «ΤΑ ΝΕΑ» – φέρεται να περιλαμβάνεται το όνομα πρώην κορυφαίου υπουργού, αλλά και τα ονόματα 5-6 βουλευτών, από τους οποίους σχεδόν όλοι είναι της ΝΔ.

Πρόκειται για μια νέα σημαντική διάσταση του σκανδάλου που αφορά επίμαχες συνομιλίες (από τις αρχές του 2022 μέχρι τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου) μεταξύ βουλευτών, συνεργατών τους και στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ οι οποίες έχουν ήδη απομαγνητοφωνηθεί από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. και επεξεργάζονται από την Οικονομική Αστυνομία του ελληνικού FBI, προκειμένου τις επόμενες εβδομάδες να καταλήξουν και αυτές στη Βουλή μέσω της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που έχει διατάξει και τη σχετική έρευνα.

Πηγές που γνωρίζουν στοιχεία από αυτόν τον τρίτο φάκελο του σκανδάλου επισήμαναν στα «ΝΕΑ» ότι «μπορεί να είναι μικρότερης έκτασης από αυτόν που παραδόθηκε προσφάτως στη Βουλή με ύποπτες συνομιλίες του 2021 και με μικρότερο αριθμό εμπλεκομένων, καθώς είναι σχεδόν οι μισοί, προσδιορίζεται όμως η εμπλοκή πολιτικών με σημαντικά πόστα, τα οποία θα προκαλέσουν μεγαλύτερη εντύπωση στην κοινή γνώμη».

Σημειώνουμε ότι ο φάκελος που εστάλη προ ημερών στη Βουλή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αφορούσε ύποπτες συνομιλίες συνολικά 13 βουλευτών της ΝΔ με υψηλόβαθμους υπαλλήλους του ΟΠΕΚΕΠΕ κυρίως για χαριστικές πράξεις και παράνομες επιδοτήσεις ψηφοφόρων τους από τον αμαρτωλό Οργανισμό.

Ο φάκελος αυτός βασίστηκε στην (πρώτη και χωρίς ανάμειξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας) έρευνα που είχε πραγματοποιηθεί από τις 26 Ιουλίου 2021 έως τις 24 Οκτωβρίου 2022 από την Υπηρεσία Εσωτερικών της ΕΛ.ΑΣ., τους επονομαζόμενους «Αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ., μετά από καταγγελίες για χαριστικές επιδοτήσεις ημετέρων και αδιαφάνεια στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατά την οποία υπήρξαν μόνο τηλεφωνικές παρακολουθήσεις 16 καταγγελλόμενων ύποπτων στελεχών του Οργανισμού, χωρίς αναζήτηση παραστατικών, συναλλαγών κ.λπ.

Να υπογραμμιστεί ότι στο διαβιβαστικό, έκτασης μόλις 33 σελίδων, που είχε συνταχθεί τότε από την ΕΛ.ΑΣ., περιλαμβάνονταν μόνον ύποπτες συνομιλίες τριών βουλευτών της ΝΔ (Χρήστου Μπουκώρου, Μάξιμου Σενετάκη και Θεόφιλου Λεονταρίδη) χωρίς μάλιστα να μνημονεύεται ότι ήταν μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ δεν υπήρχε καταγραφή και ανάλυση χιλιάδων άλλων συνομιλιών εκείνης της διετίας που είχαν καταγραφεί σε 140 CD!

Το δεύτερο μέρος του επανελέγχου

Οταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έφθασε… έως το Λουξεμβούργο και οι παράνομες επιδοτήσεις και οι επιπτώσεις τους στα ευρωπαϊκά ταμεία προκάλεσαν την εμπλοκή και τις εν συνεχεία έρευνες των εντεταλμένων εισαγγελικών λειτουργών, η Πόπη Παπανδρέου από το γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα, το φθινόπωρο του 2025, ζήτησε την εκ νέου ακρόαση και αναλυτική επανεξέταση (και) των προαναφερθέντων ψηφιακών δίσκων με τις μαγνητοφωνημένες συνομιλίες της περιόδου 2021-2022, ενώ ήδη με παραγγελία της προς την Οικονομική Αστυνομία της ΕΛ.ΑΣ., η οποία έχει κατασχέσει τα ηλεκτρονικά αρχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, τρέχει η έρευνα για όλη την ύποπτη λειτουργία του Οργανισμού.

Η ανάλυση όλων των συνομιλιών ολοκληρώθηκε στα τέλη του 2025 από τους «αδιάφθορους» της ΕΛ.ΑΣ. και προέκυψαν οι (δικαστικά ελεγχόμενες) συνομιλίες ή παρεμβάσεις από συνολικά 20 βουλευτές, από τους οποίους οι 13-14 είχαν καταγραφεί το 2021 και οι υπόλοιποι 6-7 το 2022.

Η νέα δικογραφία λοιπόν – όπου κατονομάζεται και ο πρώην κορυφαίος υπουργός – αποτελεί ουσιαστικά το δεύτερο μέρος του επανελέγχου των 140 CD καθώς, εν όψει του κινδύνου παραγραφής αδικημάτων στην πενταετία, η Οικονομική Αστυνομία ανέλυσε κατά προτεραιότητα το υλικό που αφορά τις συνομιλίες της περιόδου Ιουλίου – τέλη Δεκεμβρίου 2021 (από όπου προέκυψαν τα αιτήματα άρσης ασυλίας που συζητούνται σήμερα στη Βουλή) και ακολούθησε το διάστημα από τις αρχές του 2022 έως τον Οκτώβριο του ίδιου χρόνου, που εντάχθηκε στη νέα δικογραφία.