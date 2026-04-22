Για πρώτη φορά, πέντε από τα επτά φορτηγά στην κατηγορία Περιφερειακής Διανομής πέτυχαν τη μέγιστη βαθμολογία πέντε αστέρων του Euro NCAP. Αυτό αντιπροσωπεύει σημαντική πρόοδο από τους κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων. Ενώ μόνο δύο φορτηγά πέτυχαν πέντε αστέρια το 2024, όταν ο Euro NCAP ξεκίνησε τις δοκιμές φορτηγών, ο αριθμός αυτός έχει υπερδιπλασιαστεί σε μόλις δύο χρόνια.

Τα Mercedes-Benz Actros και Volvo FM ακολουθούν από κοντά τη σειρά L της Scania με συνολική βαθμολογία 88%, μόλις ένα% μπροστά από την άλλη Scania που δοκιμάστηκε, τη σειρά P. Μαζί τους στην πεντάστερη ομάδα είναι το MAN TGM, το οποίο πέτυχε συνολική βαθμολογία 80%. Τα Actros και FM διακρίθηκαν για την ευελιξία τους, με σταθερά καλές επιδόσεις σε όλες τις κατηγορίες δοκιμών. Το MAN TGM αποτελεί ορόσημο ως το πρώτο όχημα πέντε αστέρων για τον κατασκευαστή και επαινέθηκε για την απόδοσή του στην ασφάλεια σε αυτοκινητόδρομο, χάρη στα εξαιρετικά συστήματα Υποστήριξης Λωρίδας και Αυτόνομης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης (AEB).

“Είναι θετικό να βλέπουμε τους κατασκευαστές επαγγελματικών οχημάτων να ανταποκρίνονται στις δοκιμές του Euro NCAP και να επιδεικνύουν εντυπωσιακή δέσμευση για τη βελτίωση της ασφάλειας των νέων φορτηγών τους. Πέντε φορτηγά πέντε αστέρων σε έναν γύρο δοκιμών είναι ένα πολύ ευπρόσδεκτο ρεκόρ. Και αυτό σημαίνει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης στόλων και οι αγοραστές τους δεν είχαν ποτέ τόσο μεγάλη επιλογή ασφαλών φορτηγών στον τομέα της Περιφερειακής Διανομής.” ανέφερε στέλεχος του EuroNCAP.

