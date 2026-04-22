Με την παρουσία των γονιών και συμμαθητών του 11χρονου Μάριου, ο οποίος δολοφονήθηκε από αδέσποτη σφαίρα στο προαύλιο του σχολείου του, τον Ιούνιο του 2017 συνεχίστηκε σήμερα στο Μεικτό ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας η δίκη των δύο κατηγορουμένων.

Στο βήμα του μάρτυρα βρέθηκε σήμερα η σύζυγος του πρώτου κατηγορούμενου η οποία ισχυρίστηκε ότι εκείνη την ημέρα δεν έριχναν πιστολιές και ότι δεν άκουσε πυροβολισμούς προκαλώντας αντιδράσεις από το ακροατήριο. “Εμείς δεν ρίχνουμε πιστολιές. Δεν ρίξαμε με πιστόλι. Είχαμε και πένθος τότε γιατί είχα χάσει τους γονείς μου. Εμείς μάθαμε τι έχει γίνει όταν ήρθαν αστυνομικοί στο σπίτι μου. Όπως είναι το σπίτι μου έχει και άλλα σπίτια δίπλα και ακάλυπτα οικόπεδα. Εμείς εκεί δεν πάμε δεν έχουμε καμία σχέση με τα ξένα οικόπεδα. Δεν κάναμε εμείς γλέντι σε διπλανό οικόπεδο. Εμείς μάθαμε την άλλη μέρα τι έχει γίνει που ήρθαν να με ρωτήσουν για το παιδάκι” κατέθεσε μεταξύ άλλων η σύζυγος του πρώτου κατηγορούμενου.

Στη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης εξετάστηκε ένας ακόμα μάρτυρας , ο οποίος υπέπεσε σε αντιφάσεις καθώς είχε καταθέσει ότι είναι κάτοικός της περιοχής και τώρα είπε πως απλά εργάζεται στην περιοχή.

“Είχα ένα εργαστήριο στην περιοχή. Εκείνη την ημέρα δεν πρέπει να είχα πάει στην περιοχή. Θυμάμαι ότι άκουσα μετά από κάποιες μέρες το περιστατικό. Επιβεβαιώνω όμως ότι και πριν το περιστατικό είχα καλέσει και την αστυνομία και είχα βρει σφαίρες στο δικό μου οικόπεδο” είπε ο μάρτυρας.

Συνήγορος: Μα λέτε στην κατάθεση σας στην αστυνομία ότι μένετε εκεί. Τώρα μας λέτε ότι απλά εργάζεστε στην περιοχή;

Μάρτυρας: Όχι δεν μένω εκεί απλά εργάζομαι εκεί.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 5 Μαΐου με το δικαστήριο να διατάσσει τη βίαια προσαγωγή όσων δεν ήταν ούτε σήμερα παρόντες στο ακροατήριο.