Ο Τιμ Κουκ απευθύνθηκε στους εργαζομένους της Apple σε συνάντηση όλων των στελεχών που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη στο Steve Jobs Theater του Apple Park, επιχειρώντας να διαλύσει τις ανησυχίες για την υγεία του. Η τοποθέτησή του ήρθε μία ημέρα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, σύμφωνα με το Bloomberg, όπως επικαλείται το 9to5Mac.

«Είμαι υγιής. Η ενέργειά μου είναι υψηλή και σκοπεύω να παραμείνω σε αυτόν τον νέο ρόλο για πολύ καιρό», δήλωσε ο Κουκ, 65 ετών, αναφερόμενος στη μελλοντική του θέση ως εκτελεστικός πρόεδρος. Οι δηλώσεις του απαντούσαν ευθέως σε προηγούμενα δημοσιεύματα του Bloomberg, σύμφωνα με τα οποία κάποιοι εργαζόμενοι της Apple είχαν παρατηρήσει έναν «ανεξήγητο τρόμο που προκαλεί τρέμουλο στα χέρια του κατά διαστήματα».

Γιατί τώρα

Ο Κουκ εξήγησε ότι υπήρχαν τρεις προϋποθέσεις που έπρεπε να ικανοποιηθούν πριν παραδώσει τη σκυτάλη. Το πλάνο προϊόντων της Apple έπρεπε να είναι «εξαιρετικό», τα οικονομικά της εταιρείας να «πηγαίνουν περίφημα» και ο διάδοχός του, Τζον Τέρνους, να είναι «έτοιμος για τον ρόλο». Όπως είπε, και οι τρεις αυτές συνθήκες πλέον έχουν εκπληρωθεί.

Η Apple ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι ο Κουκ θα αναλάβει εκτελεστικός πρόεδρος, ενώ ο Τέρνους, ανώτερος αντιπρόεδρος μηχανολογίας υλικού της εταιρείας, θα γίνει διευθύνων σύμβουλος την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Η μετάβαση εγκρίθηκε ομόφωνα από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας, ύστερα από μια «προσεκτική, μακροπρόθεσμη διαδικασία διαδοχής».

Στήριξη στον Τέρνους

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κουκ δεσμεύτηκε να παραμείνει ενεργά εμπλεκόμενος στην εταιρεία, προσφέροντας στήριξη στον Τέρνους σε ζητήματα παγκόσμιας πολιτικής και άλλες στρατηγικές υποθέσεις.

«Θα είμαι εδώ για να υποστηρίξω τον Τζον με κάθε τρόπο που χρειάζεται και μπορώ», τόνισε. «Θα προσφέρω τη γνώση και την εμπειρία μου και θα αποτελώ σημείο αναφοράς όποτε με χρειαστούν. Η Apple θα παραμείνει η κορυφαία μου προτεραιότητα· είναι μέρος της ταυτότητάς μου και δεν μπορώ να τη φανταστώ διαφορετικά».

Ο Τέρνους, 50 ετών, εργάζεται στην Apple περισσότερα από 25 χρόνια, επιβλέποντας τη μηχανολογία υλικού για τα iPhone, Mac, iPad, Apple Watch και AirPods. Σε δήλωσή του τη Δευτέρα, εξέφρασε τη βαθιά ευγνωμοσύνη του για την ευκαιρία, σημειώνοντας ότι «είχε την τύχη να εργαστεί υπό τον Στιβ Τζομπς και να έχει τον Τιμ Κουκ ως μέντορα».

Η κληρονομιά του Κουκ

Κατά τη σχεδόν 15ετή θητεία του ως διευθύνων σύμβουλος, τα ετήσια κέρδη της Apple τετραπλασιάστηκαν, ξεπερνώντας τα 110 δισ. δολάρια, ενώ η χρηματιστηριακή της αξία αυξήθηκε πάνω από δέκα φορές, αγγίζοντας περίπου τα 4 τρισ. δολάρια.

Ο Άρθουρ Λέβινσον, ο οποίος υπηρέτησε ως μη εκτελεστικός πρόεδρος της Apple τα τελευταία 15 χρόνια, θα αναλάβει καθήκοντα ανεξάρτητου προέδρου όταν ολοκληρωθεί η μετάβαση.