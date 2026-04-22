Ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει έντονη μεταβολή, με την Πέμπτη να χαρακτηρίζεται από αστάθεια και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα διαμορφωθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα στις περισσότερες περιοχές. Στη συνέχεια, από την Παρασκευή και κυρίως προς το Σαββατοκύριακο, αναμένεται σταδιακή βελτίωση, με τα φαινόμενα να περιορίζονται και τη θερμοκρασία να ακολουθεί ανοδική πορεία.

Άστατος καιρός την Πέμπτη με τοπικά φαινόμενα και πτώση θερμοκρασίας

Την Πέμπτη 23 Απριλίου, ο καιρός θα παραμείνει άστατος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις τοπικές βροχές, τις μεμονωμένες καταιγίδες και την περαιτέρω πτώση της θερμοκρασίας.

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη θα παρατηρηθούν αρχικά λίγες νεφώσεις, οι οποίες τις μεσημβρινές ώρες θα αυξηθούν, δίνοντας τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως στα ορεινά. Στις υπόλοιπες περιοχές αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά διαστήματα.

Από το απόγευμα, τα φαινόμενα στα βόρεια και κεντρικά θα παρουσιάσουν σταδιακή ύφεση, ενώ θα επιμείνουν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και την Κρήτη. Παράλληλα, θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά των κεντρικών και βόρειων περιοχών.

Ενισχυμένοι βοριάδες και χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ, ενώ τοπικά θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ, παρουσιάζοντας εξασθένηση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει νέα πτώση, φτάνοντας τους 15 με 17 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια, κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Κυκλάδες και το βόρειο Αιγαίο, τιμές που είναι χαμηλές για την εποχή. Στις υπόλοιπες περιοχές θα κυμανθεί μεταξύ 18 και 20 βαθμών, ενώ τοπικά στα δυτικά και το νότιο Αιγαίο θα φτάσει τους 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Καιρός στην Αττική

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές έως το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ, φτάνοντας στα ανατολικά τα 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Καιρός στη Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, με βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε μεταβλητούς ασθενείς.

Βελτίωση του καιρού από την Παρασκευή – Άνοδος θερμοκρασίας

Από την Παρασκευή 24 Απριλίου, ο καιρός θα παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με γενικά αίθριες συνθήκες και αρκετή ηλιοφάνεια.

Εξαίρεση θα αποτελέσουν η Κρήτη, η νότια Πελοπόννησος, τα Δωδεκάνησα και έως το πρωί το νότιο Ιόνιο, όπου θα επιμείνουν νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην Κρήτη σποραδικές καταιγίδες. Στα ηπειρωτικά, τις θερμές ώρες της ημέρας, δεν αποκλείονται τοπικές μπόρες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ, ενώ στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας στις περισσότερες περιοχές τους 18 με 21 βαθμούς, ενώ τοπικά στα δυτικά και το νότιο Αιγαίο τους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Σάββατο: Σχεδόν αίθριος καιρός με τοπικές εξαιρέσεις

Το Σάββατο 25 Απριλίου, στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα και έως το μεσημέρι στη νότια Πελοπόννησο αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στην Κρήτη και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου υπάρχει πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 2 με 4 μποφόρ και τοπικά στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή περαιτέρω άνοδο σε όλη τη χώρα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.