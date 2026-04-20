Ο πρώην αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, Λούμπος Μίχελ, έστειλε το δικό του μήνυμα για τη συμπλήρωση ενός αιώνα από την ίδρυση του συλλόγου. Με αφορμή τα 100 χρόνια ιστορίας του ΠΑΟΚ, ο Μίχελ εξέφρασε τις ευχές του, τιμώντας την πορεία και τη διαχρονική παρουσία της ομάδας στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

«Τις καλύτερες ευχές μου για τα γενέθλια του ΠΑΟΚ. Είναι ένας σπουδαίος σύλλογος με ένθερμους υποστηρικτές στο πλευρό του. Ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαι μέρος της ιστορίας του.

Μεγάλος σεβασμός στον κ. Ιβάν Σαββίδη που έφερε στον Δικέφαλο Άστο νέα δύναμη και έχτισε ξανά μια δυνατή, αξιοσέβαστη και ανταγωνιστική ομάδα.

Ο ΠΑΟΚ είναι αθάνατος! Τις καλύτερες ευχές μου σε όλους τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, αυτοί είναι το αίμα του συλλόγου. Τα μεγάλα παιχνίδια στην Τούμπα ήταν πάντα μια συναισθηματική εμπειρία».