Ιστορική είναι η 20η Απριλίου 2026 για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο σύλλογος συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής από την ίδρυσή του, με τη «ασπρόμαυρη» ΠΑΕ να τιμά τη στιγμή ακριβώς τα μεσάνυχτα.

Μόλις το ρολόι έδειξε 00:00, ο ΠΑΟΚ προχώρησε σε εορταστική ανάρτηση, αποτυπώνοντας τη σημασία της επετείου και τονίζοντας το μέγεθος της ιστορίας του συλλόγου.

Στο μήνυμα της ομάδας γίνεται αναφορά στη διαδρομή, τις αξίες και την ταυτότητα του ΠΑΟΚ, σε μια ημέρα που έχει έντονο συμβολισμό για ολόκληρη την οικογένεια του Δικεφάλου.