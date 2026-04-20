Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την ίδρυση του ΠΑΟΚ, ο πάτερ Χρήστος Μήτσιος ή αλλιώς παπά-ΠΑΟΚ όπως τον γνωρίζουμε μίλησε στο tanea.gr, μιλώντας για την ιστορία που κουβαλάει η ομάδα της Θεσσαλονίκης.

Τι συμβολίζει ο Δικέφαλος; Η αναφορά στην αγάπη για την ομάδα που δεν πρέπει να οδηγεί σε ακρότητες αλλά και η ευχή του για περισσότερες νίκες και τίτλους.

Αναλυτικά όσα είπε ο πάτερ Χρήστος Μήτσιος:

Εμείς είμαστε μια ομάδα που ξέρουμε και να κερδίζουμε αλλά και να χάνουμε. Όπως πάθαμε χθες.

Μια ομάδα η οποία κουβαλάει βέβαια και μια ιστορία και η ιστορία από αυτήν την ομάδα είναι η Κωνσταντινούπολη. Εκείνες οι πατρίδες που κουβαλάνε την ιστορία του γένους. Γι’ αυτό και χαιρόμαστε τον δικέφαλο.

Έναν δικέφαλο που τον πήρε σύμβολο και Εκκλησία και τον έχει σε όλα τα σημεία της. Με τον δικέφαλο αρχίζει, με τον δικέφαλο τελειώνει ότι φτιάχνει. Αυτός ο δικέφαλος λοιπόν, που συμβολίζει την Ανατολή και τη Δύση, την παλαιά Ρώμη και τη νέα Ρώμη.

Αυτός ο δικέφαλος που σκεπάζει την πόλη των ονείρων μας. Ε, αυτό είναι και αυτό ένα κομμάτι ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ και δικέφαλος, ΠΑΟΚ και πατρίδα, ΠΑΟΚ και γένος, ΠΑΟΚ και ιστορία, ΠΑΟΚ και Βυζάντιο.

Να ναι αυτός που είναι και να έχουμε λίγο παραπάνω, λίγο παραπάνω τίτλους, λίγο παραπάνω, εε, νίκες, λίγο παραπάνω τρέλα, αλλά, αλλά όμως θα το πω και ας είναι σήμερα γιορτή και λίγο παραπάνω προσοχή.

Δεν αξίζει να χύνεται αίμα. Οι ομάδες πρέπει να είναι αγάπη, ενότητα και τρέλα. Μην το πάμε αλλού. Διότι σε αυτή την πόλη αρχίσαμε λίγο να το πάμε αλλού. Η μία και η άλλη πλευρά, η μία και η άλλη και η άλλη πλευρά.

Ας είμαστε λοιπόν ενωμένοι στην τρέλα, ενωμένοι στο παιχνίδι, να το χαιρόμαστε, να το απολαμβάνουμε. Και να ζήσει ο ΠΑΟΚ πολλά χρόνια και να ζήσουμε.

Να πούμε λοιπόν. Να πούμε. Να πούμε λοιπόν χρόνια πολλά στον ΠΑΟΚ μας. Να ζήσει κι αυτός πολλά χρόνια. Να ζήσει για πάρα πολλά χρόνια.

Να ζήσουμε κι εμείς να τον απολαμβάνουμε και να απολαμβάνουμε λίγο παραπάνω νίκες και λίγο παραπάνω τίτλους. Το θέλουμε αυτό. Και θα τον αγαπάμε για πάντα. Κι αυτόν και την οικογένεια ολόκληρη του.