Οι οπαδοί του ΠΑΟΚ συγκεντρώνονται μαζικά στην πλατεία Αριστοτέλους, όσο πλησιάζει το μεγάλο πάρτι για τα 100 χρόνια από την ίδρυση του ιστορικού συλλόγου της Θεσσαλονίκης.

Η ατμόσφαιρα θυμίζει Τούμπα, με τους φίλους του Δικεφάλου να τραγουδούν συνθήματα και να δίνουν τον παλμό πριν από την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων.

Ανάμεσα στα συνθήματα, ξεχωρίζουν και όσα είναι αφιερωμένα σε εκείνους που «έφυγαν» πρόωρα και δεν μπορούν να συμμετάσχουν στη σημερινή γιορτή.

Το έτος αυτό είναι ιδιαίτερα σημαδιακό για τον ΠΑΟΚ, καθώς συνδυάζει χαρά και μνήμη, αλλά και αναστοχασμό για τις ρίζες του συλλόγου.

Άλλωστε, όπως υπενθυμίζουν πολλοί φίλαθλοι, ο ΠΑΟΚ γεννήθηκε μέσα από τον πόνο και την καταστροφή, μετατρέποντας τη δοκιμασία σε δημιουργία και ενότητα. Αυτή η ιστορική παρακαταθήκη δίνει ιδιαίτερο νόημα στη φετινή επέτειο.

Οικογένειες και φίλοι κάθε ηλικίας γεμίζουν την κεντρική πλατεία της Θεσσαλονίκης, συμμετέχοντας στη μεγάλη γιορτή και τιμώντας όσους δεν είναι πια κοντά τους, αλλά παραμένουν ζωντανοί στη μνήμη και στην καρδιά του συλλόγου.

Στις 19:26, ώρα-σύμβολο που παραπέμπει στο έτος ίδρυσης του συλλόγου, η καρδιά της Θεσσαλονίκης «πήρε φωτιά». Οι φίλοι του ΠΑΟΚ άναψαν δεκάδες καπνογόνα και πυροτεχνήματα, μετατρέποντας την πλατεία σε ένα φαντασμαγορικό pyro show.

Μέσα από αυτή τη μεγάλη γιορτή, ο κόσμος τίμησε το παρελθόν και έστειλε μήνυμα συνέχειας και δύναμης για το μέλλον, με τους φιλάθλους να δίνουν τον δικό τους παλμό στο εορταστικό κλίμα της πόλης.