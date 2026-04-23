Η σειρά Foundation συνεχίζει δυναμικά την πορεία της στο Apple TV, καθώς η πλατφόρμα ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωσή της για τέταρτη σεζόν. Το νέο κεφάλαιο του επικού σύμπαντος του Ισαάκ Ασίμοφ βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, με την πρεμιέρα να προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2025 — μόλις μία ημέρα πριν από το φινάλε της τρίτης σεζόν.

«Δεν υπάρχει άλλη σειρά σαν το Foundation και αισθανόμαστε τυχεροί και τιμημένοι που κρατάμε τη σκυτάλη ως συν-δημιουργοί στην τέταρτη σεζόν», δήλωσαν οι εκτελεστικοί παραγωγοί Ίαν Γκόλντμπεργκ και Ντέιβιντ Κομπ. Οι δύο ανέλαβαν τα ηνία μετά την αποχώρηση του συνδημιουργού και σκηνοθέτη Ντέιβιντ Σ. Γκόγερ στα μέσα της τρίτης σεζόν, σύμφωνα με το Deadline.

Η σειρά ακολουθεί μια ομάδα εξόριστων υπό την καθοδήγηση του μαθηματικού Χάρι Σέλντον (Jared Harris), ο οποίος προβλέπει την πτώση της αυτοκρατορίας που κυβερνά τον γαλαξία. Σε μια απέλπιδα προσπάθεια να διασωθεί η ανθρωπότητα, ιδρύουν το Ίδρυμα (Foundation) — μια αποικία αφιερωμένη στη διατήρηση της γνώσης και την αναδόμηση του πολιτισμού.

Η τρίτη σεζόν παρουσίασε τη συμμαχία δύο γαλαξιακών δυνάμεων ενάντια σε έναν πανίσχυρο πολέμαρχο, γνωστό ως The Mule (Pilou Asbæk). Το φινάλε άφησε ανοιχτά πολλά μέτωπα, εντείνοντας τις προσδοκίες για τη συνέχεια της ιστορίας.

Τι γνωρίζουμε για την τέταρτη σεζόν

Αν και δεν έχει δοθεί ακόμη επίσημη σύνοψη για τη νέα σεζόν του Foundation, οι δημιουργοί έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η αφήγηση θα συνεχίσει να αντλεί έμπνευση από τις ιδέες του Ασίμοφ, χωρίς να αποτελεί πιστή μεταφορά των βιβλίων του.

Ο Lee Pace, που υποδύεται πολλαπλές εκδοχές του χαρακτήρα Brother Day, δήλωσε στο Wired τον Σεπτέμβριο του 2025: «Μου αρέσει που δεν αντιμετωπίσαμε τη δημιουργία της σειράς σαν fan fiction. Αφήσαμε το μεγαλείο της ιστορίας του Ασίμοφ να καθορίσει το πλαίσιο και εξερευνούμε όλα τα πιθανά αφηγηματικά μονοπάτια».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε ότι υπάρχουν «μεγάλες ευκαιρίες για την ιστορία να εξελιχθεί», καθώς έχουν φυτευτεί «σπόροι από τις προηγούμενες σεζόν που μπορούν να αναπτυχθούν», εφόσον η σειρά συνεχιστεί.

Το καστ της νέας σεζόν

Η Apple TV δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το πλήρες καστ της τέταρτης σεζόν του Foundation. Ωστόσο, αναμένεται να επιστρέψουν οι Lee Pace, Jared Harris και Lou Llobell, παρά το γεγονός ότι ο Brother Day σκοτώθηκε στο τέλος της τρίτης σεζόν, μαζί με τη Demerzel της Laura Birn.

Ο θάνατός της φαίνεται να ενεργοποιεί τις προβλέψεις του Σέλντον, γεγονός που αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας.

«Ήταν αναπόφευκτο», δήλωσε ο Pace σε συνέντευξή του στο TIME τον Σεπτέμβριο του 2025, αναφερόμενος στους δραματικούς θανάτους. «Ο Χάρι το είπε στο πρώτο επεισόδιο: η Αυτοκρατορία θα πέσει. Ήταν θέμα χρόνου να έρθει το σκοτάδι».