Τις πρώτες του δηλώσεις μετά την παραίτησή του από τη θέση του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης έκανε ο Μακάριος Λαζαρίδης από την Καβάλα, κάνοντας λόγο για «σκευωρία» που, όπως υποστήριξε, στήθηκε από πολιτικούς του αντιπάλους. Παράλληλα, τόνισε ότι θα δώσει απαντήσεις το επόμενο διάστημα.

«Η σκευωρία που πήγαν να στήσουν εναντίον μου πολιτικοί αντίπαλοι, εκτός και εντός Καβάλας, θα πέσει στο κενό. Μία σκευωρία η οποία επιχείρησε να με εξοντώσει πολιτικά και ηθικά. Πολύ σύντομα όλοι αυτοί θα λάβουν τις απαντήσεις τους και οι απαντήσεις αυτές θα δοθούν από εδώ, από την Καβάλα, καθώς το οφείλω σε αυτούς τους ανθρώπους που για δύο συνεχόμενες φορές με έχουν στείλει στο ελληνικό κοινοβούλιο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Νωρίτερα, ο Μακάριος Λαζαρίζης επισκέφθηκε τον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Πετροπηγής στην Καβάλα.