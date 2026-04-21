Νέες ταυτότητες: Τι αλλάζει σε τρεις μήνες και πώς θα γίνεται η έκδοση σε μία εβδομάδα
Οδικός χάρτης για τα αγροτικά οικόπεδα - Πώς θα χτίσετε κτίσµα σε χώρο µικρότερο από τέσσερα στρέµµατα
Η αρχαιολογική ανακάλυψη του αιώνα: Mια πόλη που θυμίζει Ατλαντίδα ανακαλύφθηκε στον πυθμένα λίμνης
Ανατροπή στις συντάξεις Μαΐου: Πότε θα γίνουν τελικά οι πληρωμές
Χαϊδάρι: «Η 13χρονη έφυγε από τη ζωή 4-5 φορές κατά τη διάρκεια του χειρουργείου» - Πώς συνέβη το τραγικό περιστα
Ποιος σκότωσε τη Μυρτώ - Ο κύκλος ανοίγει
Κοινωνικός Τουρισμός: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις - Ο οδηγός για τις 300.000 επιταγές διακοπών
Αλλάζει πάλι ο καιρός: Έρχονται βροχές και καταιγίδες
Αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» χτυπούν και στην Αθήνα - Έστησαν παγίδα και ξυλοκόπησαν αστυνομικό
ΠΑΣΟΚ: Kόντρα με ΝΔ μέσω Ισπανίας – H υπόγεια σύγκρουση με τον Αλέξη Τσίπρα
Γιαννακόπουλος: «Προτιμώ τον Ολυμπιακό για πολλούς λόγος, σε πέντε παιχνίδια δεν μπορεί να μας περάσει»
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος πήρε δημόσια θέση για τις επικείμενες διασταυρώσεις των πλέι οφ της Euroleague, εκφράζοντας την άποψή του. Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού AKTOR, γνωστός για την ενεργή παρουσία του στο διαδίκτυο, δεν έκρυψε την προτίμησή του για μια σειρά αγώνων απέναντι στον Ολυμπιακό, δείχνοντας πλήρη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες της ομάδας του. «Για πάρα πολλούς […]
Οσμάν: «Όταν έχεις το Final Four στην έδρα σου, όλοι περιμένουν να είσαι εκεί»
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον καθοριστικό αγώνα των play-in απέναντι στη Μονακό, με την ομάδα να εμφανίζεται έτοιμη και το γήπεδο να αναμένεται γεμάτο από φιλάθλους που εξάντλησαν τα εισιτήρια. Στο πλαίσιο της Media Day, ο Τσέντι Οσμάν μίλησε για τις ιδιαιτερότητες της αναμέτρησης, επισημαίνοντας πως η Μονακό παραμένει επικίνδυνη παρά τα […]
Αταμάν: «Τελικός το παιχνίδι με τη Μονακό – Στην regular season η καλύτερη ομάδα ήταν ο Ολυμπιακός»
Δείτε όσα δήλωσε ο Εργκίν Αταμάν πριν από την αναμέτρηση με τη Μονακό για το play-in της EuroLeague.
Euroleague: Sold out το Final Four στην Αθήνα
Η τεράστια ανταπόκριση των φιλάθλων οδήγησε στην πλήρη εξάντληση των εισιτηρίων για το Final Four της EuroLeague, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα στο “Telekom Center”. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε επίσημα το sold out, τονίζοντας πως η ζήτηση ήταν πρωτοφανής και επιβεβαίωσε το μεγάλο ενδιαφέρον του κοινού για τη διοργάνωση. Τα εισιτήρια διατέθηκαν σε τέσσερις διαφορετικές […]
ΚΑΕ Παναθηναϊκός: Η ανάρτηση για το 2000 και το δεύτερο ευρωπαϊκό στη Θεσσαλονίκη
Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός τίμησε τη συμπλήρωση 26 χρόνων από τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία του 2000, όταν το «τριφύλλι» κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο EuroLeague της ιστορίας του. Με ανάρτηση στα social media και σχετικό βίντεο, οι «πράσινοι» γύρισαν τον χρόνο πίσω στη 20ή Απριλίου του 2000, όταν στη Θεσσαλονίκη επικράτησαν της Μακάμπι Τελ Αβίβ στον μεγάλο […]