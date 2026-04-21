Αυτός τους είπε – δημόσια, μέσω της καθιερωμένης κυριακάτικης ανάρτησής του – να ψηφίσουν υπέρ της άρσης της ασυλίας και των 11+2 ομοϊδεατών τους, ώστε η αντιπολίτευση να μην κατηγορεί το κόμμα ότι προστατεύει (ή ακόμη χειρότερα, ξεπλένει) τους δικούς του. Εκείνοι έλεγαν στους μασέρ τους πως το damage control του Μαξίμου, στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, έχει οδηγήσει σε ποινικοποίηση του ρόλου του βουλευτή – χωρίς να κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους με την κυβερνητική έδρα, είτε επειδή εξομοιώνει όλες τις περιπτώσεις οι οποίες αναφέρονται στις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας είτε γιατί απεργάζεται την υποβάθμιση του αξιώματός τους, κατά την άποψη ορισμένων. Ωστόσο, ο κίνδυνος για τη συνοχή της ΝΔ δεν ήταν τόσο μεγάλος όσο φαινόταν και προτού κάποιοι λειάνουν την κριτική τους στο στενό κυβερνητικό επιτελείο ον κάμερα. Δεν υπήρχε αμφιβολία πως οι βουλευτικές ασυλίες θα αρθούν – με τις ψήφους της αντιπολίτευσης, άλλωστε. Τώρα, βέβαια, όσοι σκέφτονταν το αντάρτικο, αναλογίζονται τι συνέπειες θα έχει ένας ανταρτοπόλεμος της αποχής, όχι ένας της καταψήφισης. Ο,τι και να γίνει αύριο στην Ολομέλεια της Βουλής, πάντως, η προεκλογική ζωή θα λύσει τα προβλήματα συσπείρωσης του κυβερνώντος κόμματος.

Τόνος

Ο αρχηγός του θα χρειαστεί υποψήφιους για να κυνηγήσουν τον σταυρό ανά την επικράτεια κι οι βουλευτές του μια θέση στα ψηφοδέλτια με τον πυρσό. Οι αισιόδοξοι προβλέπουν ότι με την πατροπαράδοτη μέθοδο της ομαδικής ψυχοθεραπείας σε μια συνεδρίαση της ΚΟ θα εκτονωθεί τελείως η γαλάζια ένταση. Οι πεσσιμιστές διακρίνουν ένα ρήγμα στη σχέση κυβέρνησης και συμπολίτευσης, το οποίο δύσκολα θα κλείσει. Οι κυνικοί επιμένουν πως τα εσωκομματικά της ΝΔ δεν έχουν καμία σημασία όσο η αντιπολίτευση δεν λογίζεται εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η απουσία ισχυρού αντιπάλου, όμως, δεν αποτρέπει τη νεοδημοκρατική φθορά. Για πρώτη φορά στην επταετία, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ελπίζει στη στήριξη ψηφοφόρων που δεν έχουν κομματική ταύτιση με τη ΝΔ. Εχει, δηλαδή, περισσότερο ανάγκη την εκλογική βάση της παράταξης – αυτή που εκφράζει η πλειονότητα των εκλεγμένων της στην εθνική αντιπροσωπεία. Το πραγματικό ερώτημα, επομένως, δεν είναι αν θα ξαναέρθουν κοντά Μαξίμου και ΚΟ. Είναι ποια από τις δύο ψυχές της ΝΔ (ναι, πάσχει κι αυτή από τον πολιτικό δυισμό που ταλαιπωρεί άλλα κόμματα) θα δίνει τον τόνο από εδώ και πέρα.