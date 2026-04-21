Σημαντική αλλαγή στο σκηνικό του καιρού αναμένεται από το βράδυ, καθώς ψυχρές αέριες μάζες από τα Βαλκάνια φέρνουν φθινοπωρινή αστάθεια σε μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Σάκη Αρναούτογλου, η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τη βόρεια Ελλάδα και σταδιακά θα επεκταθεί προς τα κεντρικά και νότια τμήματα. Από τα ξημερώματα της Τετάρτης αναμένονται βροχές και καταιγίδες κυρίως στη βόρεια χώρα, οι οποίες στη συνέχεια θα κινηθούν προς τη Θεσσαλία και την Ήπειρο.

Την Πέμπτη, η αστάθεια θα ενταθεί κυρίως στη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, ενώ σταδιακή βελτίωση αναμένεται στη βόρεια Ελλάδα. Τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν νοτιότερα, επηρεάζοντας την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Όπως επισημαίνει και ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης, η αλλαγή του καιρού οφείλεται στην κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από τα Βαλκάνια, οι οποίες θα επηρεάσουν αρχικά τη βόρεια Ελλάδα και έως την Παρασκευή θα κινηθούν νοτιότερα.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός ανά περιοχή

Στα βόρεια τμήματα της χώρας, από τη Θεσσαλία και βορειότερα, θα επικρατήσουν αυξημένες νεφώσεις, βροχές και κατά τόπους καταιγίδες, με πιθανότητα ακόμη και για χαλαζοπτώσεις. Τα φαινόμενα θα είναι εντονότερα κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη Θράκη, το βόρειο Αιγαίο και τη βόρεια Θεσσαλία, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Αντίθετα, στα νοτιότερα τμήματα της χώρας ο καιρός θα διατηρήσει πιο ανοιξιάτικα χαρακτηριστικά, με ηλιοφάνεια και ήπιες συνθήκες.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες από το μεσημέρι, με ενίσχυση του βαρδάρη τη νύχτα και θερμοκρασία γύρω στους 22–23 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα οι συνθήκες θα παραμείνουν αρχικά καλές, ωστόσο από τα μέσα της εβδομάδας δεν αποκλείονται τοπικές βροχές.

Πτώση θερμοκρασίας και βελτίωση από το Σαββατοκύριακο

Η θερμοκρασία αναμένεται να σημειώσει πτώση κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τον υδράργυρο να υποχωρεί από τους 26–27 βαθμούς στους 18–22 βαθμούς Κελσίου, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν ιδιαίτερα χαμηλές τιμές για την εποχή.

Η αστάθεια θα επιμείνει κυρίως στο νότιο και νοτιοανατολικό Αιγαίο έως και το Σάββατο, ενώ από την Παρασκευή και κυρίως το Σαββατοκύριακο ο καιρός θα αρχίσει να βελτιώνεται από τα βόρεια, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σταδιακά και την ανοιξιάτικη εικόνα να επιστρέφει σε όλη τη χώρα.