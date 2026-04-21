Τρία τάνκερ, σαράντα δύο ακίνητα ανά την Ελλάδα και είκοσι έξι οχήματα, πολλά εκ των οποίων πολυτελή αυτοκίνητα, είναι ο «απολογισμός» της επιχείρησης δέσμευσης της Αρχής κατά του Ξεπλύματος Χρήματος περιουσίας που φέρεται να αποτελεί εγκληματικό προϊόν μιας μεγάλης υπόθεσης λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων.

Η Ανεξάρτητη Αρχή, υπό τον πρόεδρό της, επίτιμο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, ακολουθώντας τα ίχνη του παράνομου χρήματος, εντόπισε τα μέλη του κυκλώματος, χαρτογράφησε τη δράση των εμπλεκόμενων προσώπων και «κοστολόγησε» τη ζημία στο ελληνικό Δημόσιο η οποία συνολικά ανέρχεται στο 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ενδεικτικά, η ζημία εκτιμάται ότι ανέρχεται για το ελληνικό Δημόσιο στα 120 εκατομμύρια ευρώ για κάθε έτος.

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, με τις διωκτικές Αρχές να προχωρούν σε συνολικά 26 συλλήψεις. Οκτώ εκ των συλληφθέντων μετά τις απολογίες τους έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι. Μεταξύ των κατηγορουμένων ήταν και δύο αδέλφια με τις κώδικες ονομασίες «Πρόεδρος» και «Πούτιν», στα οποία αποδίδεται κεντρικός ρόλος στην ερευνώμενη υπόθεση, αν και οι ίδιοι αρνούνται οποιαδήποτε αξιόποινη συμμετοχή και έχουν προβάλει τον ισχυρισμό πως είναι νόμιμοι επαγγελματίες.

Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης, η Αρχή κατά του Ξεπλύματος Χρήματος ξεκίνησε έρευνα για να διαπιστώσει αν προκύπτουν στοιχεία για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η έρευνα που ακολούθησε, φαίνεται, με βάση τις δεσμεύσεις, ότι εντόπισε… θησαυρό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα η Ανεξάρτητη Αρχή να προχωρήσει σε μία από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις δέσμευσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα από εταιρείες-φαντάσματα, εικονικά τιμολόγια, ψευδείς βεβαιώσεις και άλλες παράνομες πράξεις, τα μέλη του κυκλώματος φέρεται ότι προκαλούσαν ζημία στο ελληνικό Δημόσιο κάθε χρόνο, ύψους 120 εκατομμυρίων ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία της έρευνας, ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμος αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, προχώρησε σε δεσμεύσεις των περιουσιακών στοιχείων τους, θεωρώντας ότι αυτά συνδέονται με ξέπλυμα χρήματος και απέστειλε το πόρισμα που συνέταξε – το οποίο αριθμεί 130 σελίδες – στον εισαγγελέα. Συγκεκριμένα, δεσμεύτηκαν:

7 σκάφη από τα οποία δύο προσφέρονταν για ενοικίαση, τρία επιβατικά και τρία τάνκερ (το ένα από αυτά είναι πετρελαιοφόρο)

42 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Πρόκειται κυρίως για μεζονέτες και πολυτελή ακίνητα, αγροτεμάχια, αλλά και ένα ξενοδοχείο στην Πελοπόννησο. Ακόμα, ένα εργοστάσιο στον Ασπρόπυργο όπου γινόταν η επεξεργασία των λαθραίων τσιγάρων.

26 αυτοκίνητα, τα περισσότερα πανάκριβα, όπως Πόρσε, Land Rover, φορτηγά, ρυμουλκούμενα, τροχόσπιτα κ.λπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο μικροσκόπιο των ελεγκτών της Αρχής βρέθηκαν συνολικά 38 φυσικά πρόσωπα και 21 νομικά πρόσωπα, που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο φέρονται να έχουν σχέση με την υπόθεση της λαθρεμπορίας καπνικών προϊόντων.

Το πόρισμα με τα ευρήματα της Αρχής θα διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη προκειμένου να συσχετιστεί με την ανοιχτή δικογραφία για τους κατηγορουμένους, οι οποίοι θα κληθούν να δώσουν εκ νέου εξηγήσεις και για ξέπλυμα χρήματος.