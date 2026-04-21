Αισιόδοξος για την έκβαση των διαπραγματεύσεων στο Ιράν, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του στο CNBC δηλώνοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «ισχυρή διαπραγματευτική θέση» και ότι οι συνομιλίες εξελίσσονται «πολύ επιτυχημένα». Ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι τελικά θα επιτευχθεί «μια σπουδαία συμφωνία».

Παράλληλα, ανέφερε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός κατά του Ιράν «ήταν επιτυχημένος», ενώ διαμήνυσε στο θέμα της εκεχειρίας ότι «δεν υπάρχει πολύς χρόνος» και ξεκαθαρίζοντας πως δεν επιθυμεί την παράτασή της.

«Το Ιράν πρέπει να δείξει σωφροσύνη και κοινή λογική», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, τονίζοντας ότι «οι συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ είναι η μόνη διέξοδος πριν πέσουν οι βόμβες». «Η προθεσμία της Τετάρτης είναι οριστική», δήλωσε υπογραμμίζοντας ότι «δεν θέλω να παρατείνω την εκεχειρία».

Νωρίτερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε μέσω του Truth Social κατηγόρησε το Ιράν ότι έχει παραβιάσει πολλές φορές την κατάπαυση του πυρός, χωρίς όμως να δώσει λεπτομέρειες.

Η κατάπαυση του πυρός που ισχύει προσωρινά στη Μέση Ανατολή λήγει αύριο Τετάρτη (22.04.2026), με τον Αμερικανό πρόεδρο να εξαπολύει σκληρή κριτική κατά του Ιράν όχι μόνο για την εκεχειρία, αλλά και για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ από τους Φρουρούς της Επανάστασης.

Η Τεχεράνη έχει καταστήσει σαφές ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε συνομιλίες, εάν δεν αρθεί ο ναυτικός αποκλεισμός που εφαρμόζουν οι ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ και, κατ’ επέκταση, στα ιρανικά λιμάνια.

Παράλληλα, η Ισλαμική Δημοκρατία επιμένει στις «κόκκινες γραμμές» της, υπογραμμίζοντας ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα είναι αδιαπραγμάτευτο. Ζητά επίσης την αποδέσμευση των «παγωμένων» περιουσιακών στοιχείων (assets) που διατηρεί στο εξωτερικό, κυρίως στο Κατάρ.

Από την πλευρά τους, οι ΗΠΑ εξετάζουν τρόπους να αποκτήσουν τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν – τα οποία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον να αποκτήσει η Ρωσία – καθώς και να διασφαλίσουν την ελεύθερη και ασφαλή ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, αποκλείοντας κάθε ενδεχόμενο επιβολής τελών διέλευσης.