Οι τηγανητές πατάτες μπορεί να αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα φαγητά, ωστόσο θεωρούνται και από τα λιγότερο υγιεινά λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε λιπαρά. Μια ερευνητική ομάδα από το Πανεπιστήμιο του Ιλινόι, όμως, παρουσίασε μια νέα μέθοδο που υπόσχεται να διατηρεί τη γεύση, χρησιμοποιώντας σημαντικά λιγότερο λάδι.

Η τεχνική βασίζεται στον συνδυασμό παραδοσιακού τηγανίσματος με θέρμανση σε φούρνο μικροκυμάτων. Η προσθήκη αυτού του επιπλέον βήματος μπορεί να περιορίσει την ποσότητα λαδιού που απορροφούν οι πατάτες, οδηγώντας σε χαμηλότερη πρόσληψη λιπαρών. Τα αποτελέσματα της μεθόδου παρουσιάστηκαν σε δύο επιστημονικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν πρόσφατα.

Παρά τη μεγάλη τους δημοτικότητα, τα τηγανητά τρόφιμα έχουν συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης προβλημάτων υγείας, όπως παχυσαρκία και υπέρταση, λόγω της υψηλής περιεκτικότητάς τους σε λίπος. Όπως σημειώνει ο ερευνητής Pawan Singh Takhar, πολλοί καταναλωτές αναζητούν πιο υγιεινές επιλογές, ωστόσο συχνά επιλέγουν τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε λάδι εξαιτίας της γεύσης τους.

Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στο τηγάνισμα είναι η αποτροπή της απορρόφησης λαδιού από το τρόφιμο. Στα πρώτα στάδια του μαγειρέματος, οι πόροι της πατάτας είναι γεμάτοι με νερό, γεγονός που εμποδίζει το λάδι να εισχωρήσει. Καθώς όμως η θερμοκρασία αυξάνεται, το νερό εξατμίζεται, δημιουργώντας κενά που επιτρέπουν στο λάδι να απορροφηθεί από το εσωτερικό της πατάτας.

Για να περιορίσουν αυτή τη διαδικασία, οι ερευνητές δοκίμασαν τη χρήση μικροκυμάτων σε συνδυασμό με το τηγάνισμα. Όπως εξηγούν, ο φούρνος μικροκυμάτων θερμαίνει το τρόφιμο από το εσωτερικό προς το εξωτερικό, σε αντίθεση με τον συμβατικό φούρνο, όπου η θερμότητα μεταφέρεται από έξω προς τα μέσα.

Ωστόσο, η χρήση μόνο μικροκυμάτων δεν προσφέρει την επιθυμητή τραγανή υφή. Για τον λόγο αυτό, οι επιστήμονες σχεδίασαν μια πειραματική «φριτέζα μικροκυμάτων», μέσω της οποίας παρακολούθησαν κρίσιμες παραμέτρους, όπως η θερμοκρασία, η πίεση, η υγρασία και η περιεκτικότητα σε λάδι.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο συνδυασμός των δύο μεθόδων φαίνεται να αποτελεί μια πιο υγιεινή εναλλακτική, καθώς η παραδοσιακή θέρμανση διατηρεί την τραγανότητα, ενώ τα μικροκύματα συμβάλλουν στη μείωση της απορρόφησης λαδιού, χωρίς να επηρεάζεται σημαντικά η γεύση και η υφή των τηγανητών πατατών.