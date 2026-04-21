Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, σε νέα ανάρτησή του γράφει: «Το Ιράν έχει παραβιάσει την εκεχειρία πολλές φορές». Η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν που τέθηκε σε ισχύ στις 8 Απριλίου, αναμένεται να εκπνεύσει «την Τετάρτη το βράδυ, ώρα ΗΠΑ», σύμφωνα με δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου που έγιναν νωρίτερα την Τρίτη 21 Απριλίου.

Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να ανταλλάσσουν απειλές, προπαραμονή του τέλους της κατάπαυσης του πυρός δυο εβδομάδων που κήρυξαν, με την αβεβαιότητα για ενδεχόμενη επανέναρξη των μεταξύ τους διαπραγματεύσεων στην πρωτεύουσα Πακιστάν παραμένει.

Λίγο νωρίτερα το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim μετέδωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη αν ξεκινήσει ξανά ο πόλεμος μετά τη λήξη της εκεχειρίας. Ο ναυτικός αποκλεισμός και οι τακτικές πίεσης των ΗΠΑ μπλοκάρουν τις διαπραγματεύσεις, σημειώνει το Ιράν.

Iran’s Tasnim: Iran says it’s ready if war restarts as the ceasefire ends, blaming the U.S. naval blockade and pressure tactics for blocking negotiations. Tehran has spent the past two weeks preparing militarily and signals it has new capabilities ready, warning it will… — Clash Report (@clashreport) April 21, 2026

Δεν έχει αναχωρήσει ακόμη καμία ιρανική αντιπροσωπεία για το Πακιστάν, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση

Δεν έχει αναχωρήσει ακόμη καμία ιρανική αντιπροσωπεία για το Πακιστάν για να μετάσχει σε ειρηνευτικές συνομιλίες με τις ΗΠΑ, μετέδωσε σήμερα (21/4) η ιρανική κρατική τηλεόραση, διαψεύδοντας διεθνή δημοσιεύματα που ανακοινώνουν ταξίδι Ιρανών αντιπροσώπων στο Ισλαμαμπάντ και προγραμματισμένες ώρες για αμερικανοϊρανικές συνομιλίες.

«Μέχρι στιγμής, καμία ιρανική αντιπροσωπεία δεν έχει αναχωρήσει για το Ισλαμαμπάντ, στο Πακιστάν, είτε πρόκειται για βασική είτε για δευτερεύουσα αντιπροσωπεία», μετέδωσε η κρατική τηλεόραση, διαψεύδοντας πληροφορίες περί του αντιθέτου.

Ανώτερος στρατιωτικός διοικητής της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον οποίο επικαλέστηκε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Τεχεράνης Tasnim, προειδοποίησε παράλληλα σήμερα ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν είναι έτοιμες να δώσουν «άμεση και αποφασιστική απάντηση» σε οποιαδήποτε νέα εχθρική ενέργεια από τους αντιπάλους του.

Οι δύο χώρες κατηγορούν η μια την άλλη για παραβίαση της εκεχειρίας και έχουν και οι δύο ενισχύσει τον έλεγχο στις θαλάσσιες διελεύσεις στον Κόλπο.

Ο Αλί Αμπντολαχί, ο διοικητής του κεντρικού επιτελείου επιχειρήσεων των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων Χατάμ Αλ Ανμπίγια, δήλωσε ότι η Τεχεράνη διατηρεί το πάνω χέρι στο στρατιωτικό πεδίο, όπως και στη διαχείριση των Στενών του Ορμούζ, και δεν θα επιτρέψει στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να «δημιουργήσει ψευδή αφηγήματα για την κατάσταση στο πεδίο».