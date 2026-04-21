Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε ότι θα απαιτηθεί «μακρά και δύσκολη διαδικασία» για την ανάκτηση του αποθέματος ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό που βρίσκεται στην κατοχή του Ιράν. Το πού ακριβώς εντοπίζεται το υλικό παραμένει άγνωστο, μετά τους αμερικανικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε τρεις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις-κλειδιά τον Ιούνιο του 2025.

«Η επιχείρηση Σφυρί του Μεσονυκτίου οδήγησε στον πλήρη και ολοκληρωτικό αφανισμό των εγκαταστάσεων πυρηνικής σκόνης στο Ιράν», δήλωσε ο πρόεδρος μέσω της πλατφόρμας Truth Social, προσθέτοντας πως «επομένως, το να ξεθαφτεί θα είναι μακρά και δύσκολη διαδικασία».

Το τελευταίο διάστημα, ο Τραμπ χρησιμοποιεί τον όρο «πυρηνική σκόνη» για να περιγράψει το απόθεμα ουρανίου εμπλουτισμένου σε υψηλό βαθμό που διαθέτει το Ιράν, επιχειρώντας να υπογραμμίσει τη σοβαρότητα του ζητήματος.