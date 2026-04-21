Ο ΟΗΕ επιβεβαίωσε ότι έχει λάβει τέσσερις καταγγελίες για «εκμετάλλευση και σεξουαλικές επιθέσεις» που αποδίδονται σε μέλη της απερχόμενης πολυεθνικής δύναμης υπό την ηγεσία της Κένυας, η οποία είχε αναπτυχθεί στην Αϊτή. Την πληροφορία γνωστοποίησε ο εκπρόσωπος του γενικού γραμματέα, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Η πολυεθνική δύναμη υποστήριξης ασφαλείας (ΠΑΥΑ), που αναπτύχθηκε το 2024 και πλέον αποσύρεται, δεν αποτελούσε αποστολή του ΟΗΕ. Είχε ωστόσο λάβει εντολή από το Συμβούλιο Ασφαλείας να συνδράμει την αϊτινή αστυνομία, η οποία αδυνατούσε να αντιμετωπίσει τις συμμορίες που λυμαίνονταν τη χώρα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, η Ύπατη Αρμοστεία των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα διενεργεί «έρευνα» και έχει «κοινοποιήσει τα συμπεράσματα και τις συστάσεις της» τόσο στην ΠΑΥΑ όσο και «στα κράτη που αφορούν».

«Είναι σημαντικό κάθε καταγγελία να γίνεται αντικείμενο διεξοδικής έρευνας από πλευράς της χώρας που έστειλε στρατιωτικούς (σ.σ. ή αστυνομικούς) και να υπάρξει απόδοση ευθυνών», σημείωσε ο κ. Ντουζαρίκ, χωρίς να αποκαλύψει τις εθνικότητες των εμπλεκόμενων μελών της δύναμης.

Η ΠΑΥΑ, η οποία τώρα αντικαθίσταται από τη νεοσύστατη Δύναμη Καταστολής Συμμοριών (ΔΚΣ), αριθμούσε έως και χίλιους στρατιωτικούς και αστυνομικούς, οι περισσότεροι εκ των οποίων ήταν Κενυάτες.

Οι καταγγελίες και τα ευρήματα της έρευνας

Σε εσωτερικό έγγραφο που συνοψίζει τα ευρήματα της έρευνας για σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση, ο ΟΗΕ αναφέρει ότι οι υποθέσεις αφορούν τον βιασμό ενός 12χρονου κοριτσιού, δύο ακόμη 16χρονων εφήβων και σεξουαλική βία εις βάρος μιας 18χρονης γυναίκας.

Οι τέσσερις κατηγορίες κρίθηκαν «τεκμηριωμένες», και τα σχετικά ευρήματα διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες εθνικές αρχές καθώς και στη διοίκηση της ΠΑΥΑ.

Ανησυχία από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Η ΜΚΟ Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch) είχε πρόσφατα επισημάνει την υπόθεση, καλώντας τη νέα δύναμη κατά των συμμοριών — στην οποία η κυβέρνηση του Τσαντ έχει δεσμευθεί να συνεισφέρει 1.500 άνδρες — να θεσπίσει «μηχανισμούς» που θα αποτρέπουν «νέες παραβιάσεις» αυτού του είδους.

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια στην Αϊτή ήδη αντιμετωπίζουν γενικευμένη σεξουαλική βία. Οι διεθνείς δυνάμεις που αποστέλλονται για την αποκατάσταση της ασφάλειας δεν θα πρέπει να χειροτερεύουν την κακοποίησή τους», τόνισε η οργάνωση.

Ιστορικό περιστατικών στην Αϊτή

Δεν είναι η πρώτη φορά που μέλη διεθνούς αποστολής στην Αϊτή κατηγορούνται για παρόμοιες υποθέσεις. Από το 2004 έως το 2017 είχαν καταγραφεί πολλές καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση ή εκμετάλλευση γυναικών και παιδιών — κυρίως κοριτσιών — από κυανόκρανους του ΟΗΕ που συμμετείχαν στην ειρηνευτική αποστολή MINUSTAH.

Ελάχιστοι από τους στρατιωτικούς και αστυνομικούς που ενεπλάκησαν σε εκείνες τις υποθέσεις οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης στις πατρίδες τους, γεγονός που ενίσχυσε τη δυσπιστία των Αϊτινών απέναντι στις διεθνείς επεμβάσεις.