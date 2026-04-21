H Toleman TG183B, με αριθμό πλαισίου 5, θα είναι ένα από τα τρία εξαιρετικά πολύτιμα αυτοκίνητα της Formula 1 που θα βγουν στο σφυρί. Σε αυτήν την περίπτωση, η αξία του αυτοκινήτου, το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο με έναν κινητήρα Hart 415T turbo, δεν προέρχεται από τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, αλλά επειδή ήταν το πρώτο αυτοκίνητο με το οποίο αγωνίστηκε ο Senna σε αγώνες Grand Prix.

Το TG183B ήταν το μόνο νέο πλαίσιο αυτού του Toleman που κατασκευάστηκε για την έναρξη του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Formula 1 του 1984, καθώς η ομάδα ετοίμαζε ήδη το νέο TG184 με το οποίο ο Senna κατέκτησε μια εντυπωσιακή δεύτερη θέση στο Grand Prix του Μονακό εκείνης της χρονιάς.

Ο Toleman είχε κατασκευάσει τέσσερις TG183B κατά τη διάρκεια της σεζόν του 1983, με οδηγούς τους Derek Warwick και Bruno Giacomelli, αλλά αποφάσισε να κατασκευάσει μια ολοκαίνουργια για να τη χρησιμοποιήσει ο Senna στην αρχή του πρωταθλήματος του 1984, μέχρι να είναι έτοιμο το νέο μοντέλο. Ο συναθλητής του Johnny Ceccoto έπρεπε να αρκεστεί σε ένα από τα παλιά αυτοκίνητα μέχρι που ο Βενεζουελάνος απέκτησε επίσης τη δική του TG184 το 1984.

Ο οίκος Sotheby’s δήλωσε ότι αναμένει να συγκεντρώσει μεταξύ 2,8 και 3,8 εκατομμυρίων ευρώ.