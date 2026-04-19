Το SUV Zeekr 8X έλαβε 10.000 παραγγελίες εντός 30 λεπτών.

Το SUV βασίζεται στην υβριδική αρχιτεκτονική Haohan-S και διαθέτει ένα σύστημα τριών κινητήρων που παράγει έως και 1030 kW. Τα στελέχη δήλωσαν ότι το σύστημα έχει σχεδιαστεί για να συνδυάζει υψηλή απόδοση με υβριδική απόδοση.

Το μοντέλο εισάγει επίσης ένα ενσωματωμένο σύστημα οδήγησης στο πιλοτήριο που συνδυάζει την αλληλεπίδραση εντός του αυτοκινήτου και τις λειτουργίες υποβοήθησης οδήγησης σε μια ενοποιημένη πλατφόρμα.

Οι πωλήσεις της φίρμας έχουν εκτοξευτεί στην Κινεζική αγορά. Οι εγχώριες παραδόσεις της Zeekr έφτασαν τις 24.375 μονάδες τον Μάρτιο του 2026, σημειώνοντας αύξηση 72,7% σε ετήσια βάση και 52,8% σε μηνιαία βάση.