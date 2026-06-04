Στο πλευρό του προέδρου Αλέξη Τσίπρα βρέθηκε η αγαπημένη ηθοποιός Έφη Παπαθεοδώρου, γνωστή ως «Θεοπούλα» από τη σειρά «Παρά Πέντε», η οποία μίλησε στο «Live News» για τη συνάντησή της μαζί του.

«Είχα μία πολύ ευχάριστη έκπληξη. Μου τηλεφώνησαν από το γραφείο του Αλέξη Τσίπρα και μου έδωσαν ραντεβού να δω τον πρόεδρο. Τον Αλέξη λέω εγώ, ο οποίος είναι πάντα γλυκύτατος, ευγενέστατος, σεμνός», ανέφερε η ηθοποιός.

Ο Αλέξης Τσίπρας, γνωρίζοντας τη σημασία της επικοινωνίας, επέλεξε τη «Θεοπούλα» για να προβάλει τις εγγραφές στην πλατφόρμα του κόμματός του, αξιοποιώντας την απήχηση και τη δημοφιλία της στον κόσμο, ιδιαίτερα στη νεολαία.

Η ίδια σημείωσε: «Έχει πολλά στοιχεία που δεν τα έχουν οι πολιτικοί. Πρώτα είναι ότι κάνει γκελ που λέμε στο θέατρο. Βγαίνει και θέλεις να τον δεις, να τον ακούσεις».

Σε άλλο σημείο πρόσθεσε: «Ο Αλέξης είναι πολύ γλυκός, μαλακός και του είπαμε ‘να αγριέψεις λίγο’ γιατί η πολιτική είναι πραγματικά άγριο πράγμα. Εμένα πολλές φορές μου έχουν προτείνει και λέω παιδιά όχι. Θα είμαι δίπλα αλλά να πάρω ενεργό μέρος δεν μου πάει. Εγώ είμαι καλλιτέχνης».

Καλλιτέχνες όπως η Μαριάννα Τουμασάτου και ο Αιμίλιος Χειλάκης παρουσίασαν την εκδήλωση στο Θησείο και υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο πως δεν προτίθενται να ασχοληθούν ενεργά με την πολιτική.

Η Έφη Παπαθεοδώρου τόνισε επίσης: «Τον εκτιμώ γιατί είναι τίμιο παιδί, δεν έκανε σκάνδαλα, δεν ‘έφαγε’. (…) Πάρα πολύ ‘πόλεμο’ του έκαναν και είναι άδικο».

Η δυναμική της Μαρίας Καρυστιανού

Το νεοσύστατο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, που μετρά μόλις λίγες εβδομάδες παρουσίας, επέλεξε επίσης ηθοποιό για την παρουσίαση της εκδήλωσης στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη.

Η Κατερίνα Μουτσάτσου είχε δηλώσει εξαρχής την πρόθεσή της να έχει ενεργό ρόλο στο κίνημα, ωστόσο από τότε δεν έχει εμφανιστεί ξανά δημόσια, ενώ η ίδια η Μαρία Καρυστιανού δεν έχει ακόμη ανακοινώσει τα στελέχη που θα πλαισιώσουν το κόμμα της.

Έτσι, συνεχίζεται η παραφιλολογία γύρω από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη νέα πολιτική προσπάθεια, με κάποιους να εμφανίζονται κατά διαστήματα ως βοηθοί οργανωτικού ή ως άτομα κοντά στην πρόεδρο.

Πρόκειται για δύο προσωποκεντρικά κόμματα που στοχεύουν στην ψήφο των δυσαρεστημένων πολιτών.

Οι δημοσκοπήσεις

Καρυστιανού και Τσίπρας εμφανίζονται υψηλά στις δημοσκοπήσεις, παρότι μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχαν καν στον εκλογικό χάρτη. Ο πρώην πρωθυπουργός είχε αποσυρθεί από την ενεργό πολιτική, ενώ η Μαρία Καρυστιανού είχε αποκλείσει κάθε τέτοιο ενδεχόμενο.

Στο νέο αυτό πολιτικό τοπίο, το κόμμα Σαμαρά φαίνεται να προετοιμάζεται με ταχύτατους ρυθμούς, στοχεύοντας στη δεξαμενή των αναποφάσιστων και στην αποτροπή της αυτοδυναμίας της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το σενάριο αυτό δοκιμάζει τη συνοχή της παράταξης, με «γαλάζια» στελέχη να κρατούν χαμηλούς τόνους στις δηλώσεις τους.

Η αυριανή παρουσία του πρώην πρωθυπουργού στο Ηράκλειο Κρήτης αναμένεται με ενδιαφέρον, καθώς συνεργάτες του προαναγγέλλουν σαφές μήνυμα για τις επόμενες κινήσεις του, χωρίς ωστόσο να αποκαλύπτει πλήρως το χρονοδιάγραμμα των αποφάσεών του.