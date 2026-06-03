Η ηθοποιός Εφη Παπαθεοδώρου που έχει αγαπηθεί ιδιαίτερα από το κοινό για τον ρόλο της «Θεοπούλας» από την γνωστή τηλεοπτική σειρά «Πάρα πέντε», έγινε μέλος στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα.

Ο πρώην πρωθυπουργός παρουσίασε μάλιστα ένα βίντεο όπου αναφέρει με χιούμορ στην λεζάντα: «Η Θεοπούλα μπήκε στο myelas.gr και έκανε θραύση, εσύ;»

Το βίντεο ξεκινάει με τον Αλέξη Τσίπρα να λέει στην ηθοποιό, «τι κάνει η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ;», με εκείνη να απαντάει με την γνωστή ατάκα από το «Πάρα πέντε», «θραύση».

Στην συνέχεια η «Θεοπούλα» λέει στον ΑλέξηΤσίπρα «που είσαι αγαπημένε μου, που σε φωνάζουν και σε θέλουν. Πρέπει να είσαι λίγο πιο άγριος».

Ο πρώην πρωθυπουργός στην συνέχεια ρώτησε την ηθοποιό, σχετικά με το όνομα της ΕΛΑΣ αυτήν να του αποκρίνεται: «Τέλειο».

Μετά με την χρήση λάπτοπ, ο Αλέξης Τσίπρας δείχνει στην «Θεοπούλα», πόσο εύκολο είναι να γίνει κάποιος μέλος στο myelas.gr, ενώ στην συνέχεια της ζήτησε να βάλει έναν κωδικό έτσι ώστε να καταχωρήσει τα στοιχεία της με εκείνη να του λέει «LoveΕΛΑΣ».

Οταν καταχώρησε τα στοιχεία της ανέφερε με χιομουριστική διάθεση «μπήκαμε, ξανάγινες Ελασίτισσα εσύ».

«Σε αγαπάμε και όλοι λέμε να πετύχεις. Αμα λέει κάποιο κακό κάποιος εναντίον σου θυμώνουμε» είπε στην συνέχεια με τον πρόεδρο της ΕΛΑΣ να της λέει γελώντας «μην θυμώνετε μωρέ».

Στο τέλος την ρώτησε «τι θα κάνει η Θεοπούλα στην ΕΛΑΣ», με την ηθοποιό να του απαντάει «μπήκε πρώτα να εδραιωθεί ως μέλος και μετά έκανε θραύση».