Σάρωσε σε τηλεθέαση το reunion του «Παρά Πέντε». Ο κόσμος παρακολούθησε το επετειακό επεισόδιο ακόμα και στα μπλόκα των αγροτών.

Τα νούμερα τηλεθέασης ήταν σαρωτικά, στο δυναμικό κατέγραψε μέχρι και 52% σε τέταρτο, 41,1% στο Γενικό Σύνολο και 47% στα νεανικά κοινά.

Όλοι ήταν εκεί. Η Ντάλια, η Ζουμπουλία, η Αγγέλα, ο Φώτης, ο Σπύρος αλλά και όλοι οι συντελέστες που έβαλαν το λιθαράκι τους γι’ αυτό το τηλεοπτικό φαινόμενο.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας το «Παρά Πέντε» ήταν πρώτο trend στο Τwitter, με τους χρήστες να αποθεώνουν την επανένωση των 5 και όχι μόνο.

Είδαμε τους αγαπημένους μας ήρωες σε νέες περιπέτειες και μάθαμε το παρασκήνιο πίσω από εμβληματικές σκηνές.

Και να σκεφτεί κανείς πως η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου αρχικά δεν ήθελε τον ρόλο της Ζουμπουλίας.

«Ράγισαν» καρδιές με τη Θεοπούλα

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η θρυλική Θεοπούλα όταν ανέβηκε στο πλατό και μίλησε για το τηλεοπτικό της ταίρι, την Ειρήνη Κουμαριανού, που δεν είναι πια στη ζωή.

«Χάρη στη Σόφη που δεν είναι μαζί μας, ήρθα στο Παρά Πέντε», είπε μεταξύ άλλων, με την κόρη και την εγγονή της αείμνηστης Ειρήνης Κουμαριανού να μην μπορούν να κρύψουν τα δάκρυα τους.

Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε και όποιος δεν το πιστεύει ας δει τον εγγονό της Ζουμπουλίας σήμερα που είναι 20 χρονών και σπουδάζει στο εξωτερικό.

«Είμαι κατά το ήμισυ στο reunion γιατί δεν είναι εδώ ο Γεράσιμος Μιχελής», είπε με δακρυσμένα μάτια ο Πατρίκιος Κωστής, ο ένας από τους δύο εμβληματικούς κακούς της σειράς.

Το γέλιο και η λύπη εναλλασσόταν καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, όπως ακριβώς συμβαίνει και στη ζωή.

Και να σκεφτεί κανείς πως αρχικά δεν ήθελαν την Σμαράγδα Καρύδη να ενσαρκώσει τον ρόλο της Ντάλιας.

Συγκινητική και η επανένωση του Φώτη και της Φρίντας. Οι στυλοβάτες του ΤΗΛΕΒΟΑ που λάτρευαν να μισιούνται.

Ο Γιώργος Καπουτζίδης, ο δημιουργός της εμβληματικής σειράς είδε με την οικογένεια του στις Σέρρες το επετειακό επεισόδιο και μίλησε με βιντεοκλήση με τους υπόλοιπους συντελέστες.

Ίδιο σημείο, ίδιοι άνθρωποι και όλοι εμείς από τον καναπέ πιστοί στο ραντεβού μας, 20 χρόνια μετά.