Γαλλικά μαχητικά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της άμυνας του NATO στη Βαλτική Θάλασσα, καθώς η ένταση με τη Ρωσία αυξάνεται στους αιθέρες της περιοχής. Ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Γαλλίας μίλησε σήμερα (04.06.2026) για την κλιμάκωση των αναχαιτίσεων και τις αυξανόμενες προκλήσεις στον εναέριο χώρο των κρατών της Βαλτικής.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν, γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν 11 φορές την περασμένη εβδομάδα στο πλαίσιο της αποστολής Baltic Air Policing του NATO. Η Γαλλία χαρακτήρισε τις πρόσφατες εισβολές ως «προκλήσεις» σε αριθμό υψηλότερο από το συνηθισμένο, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια της περιοχής.

Η συγκεκριμένη αποστολή έχει στόχο την προστασία του εναέριου χώρου της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας, μέσω εκ περιτροπής συμμετοχής μαχητικών αεροσκαφών των κρατών-μελών του NATO. Τα αεροσκάφη αναχωρούν άμεσα για να αναχαιτίσουν μη αναγνωρισμένα ή μη συμμορφούμενα αεροσκάφη που εντοπίζονται στην περιοχή.

Ο εκπρόσωπος Γκιγιόμ Βερνέ ανέφερε σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου ότι ο ασυνήθιστα υψηλός αριθμός αναχαιτίσεων ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη πως η Μόσχα επιχειρεί να επιδείξει τη στρατιωτική της ισχύ. Η χρονική συγκυρία, όπως σημείωσε, συμπίπτει με τη διεξαγωγή του ετήσιου Διεθνούς Οικονομικού Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης.

«Η γαλλική μοίρα που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο της αποστολής αεροπορικής επιτήρησης της Βαλτικής πραγματοποίησε πολλαπλές αναχαιτίσεις ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών που πετούσαν χωρίς σχέδια πτήσης ή ραδιοεπικοινωνία», δήλωσε ο Βερνέ, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των περιστατικών.

Όπως πρόσθεσε, μεταξύ των αεροσκαφών που αναχαιτίστηκαν περιλαμβάνονταν οπλισμένα μαχητικά, αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών και μεταγωγικά. Οι επιχειρήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με αυξημένη ετοιμότητα και συντονισμό μεταξύ των συμμάχων του NATO.

Τα νέα αυτά περιστατικά έρχονται να προστεθούν σε μια σειρά παραβιάσεων με drones που έχουν καταγραφεί τους τελευταίους μήνες στον εναέριο χώρο της Φινλανδίας, της Εσθονίας, της Λετονίας και της Λιθουανίας. Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν τους φόβους ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ενδέχεται να επεκταθεί προς τα βόρεια σύνορα της Βορειοαταλντικής Συμμαχίας με τη Ρωσία.