Φοιτητικοί σύλλογοι πραγματοποίησαν κινητοποίηση έξω από τη Βουλή, εκφράζοντας την αντίθεσή τους στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος. Με πανό και συνθήματα υπέρ της δημόσιας και δωρεάν ανώτατης εκπαίδευσης, οι διαδηλωτές δήλωσαν ότι θα αντισταθούν σε κάθε προσπάθεια αλλαγής του υφιστάμενου πλαισίου.

Εκ μέρους των συλλόγων, η Βασιλική υποστήριξε ότι η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης πολιτικής που, όπως ανέφερε, οδηγεί στην υποβάθμιση των δημόσιων πανεπιστημίων και στην ενίσχυση της παρουσίας ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων.

Σύμφωνα με τους φοιτητές, η αναγνώριση ιδιωτικών πανεπιστημίων δημιουργεί συνθήκες άνισης αντιμετώπισης για όσους έχουν αφιερώσει χρόνια προετοιμασίας και σπουδών στα δημόσια ιδρύματα. Παράλληλα, εξέφρασαν προβληματισμό για τη συζήτηση που έχει ανοίξει σχετικά με την επαγγελματική αναγνώριση αποφοίτων κολλεγίων και τη δυνατότητα ένταξής τους σε επαγγελματικούς φορείς.

«Έχουμε έρθει εδώ πέρα σήμερα γιατί έχει εξαγγείλει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός ότι θα ξεκινήσει σήμερα η συνταγματική αναθεώρηση. Ανάμεσα σε όλα και ο ίδιος ξεχωριστό βάρος δίνει στην αναθεώρηση του άρθρου 16, που κατοχυρώνει το δικαίωμά μας να μπορούμε να σπουδάσουμε δημόσια και δωρεάν σε ένα ελεύθερο πανεπιστήμιο. Αυτό το πράγμα, το πώς έρχονται ας πούμε και το χτυπάνε ήδη τόσα χρόνια και από τον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που είδαμε πώς κάποια κολέγια μετονομάστηκαν σε πανεπιστήμια και έρχονται να πουλάνε τα πτυχία για τα οποία εμείς μοχθούμε ας πούμε και παλεύουμε από το λύκειο, από τις πανελλήνιες, με όσες δυσκολίες υπάρχουν στο πανεπιστήμιο για να περάσουμε και να πάρουμε πτυχίο. Αυτό το πράγμα είναι η μέγιστη κοροϊδία».

Όπως εξήγησε, «είναι πραγματικά πάρα πολύ επικίνδυνο το να πούνε ότι θα πουλάνε τα πτυχία μας από κάποια οροφοδιαμερίσματα ας πούμε στο κέντρο της Αθήνας, ενώ υπάρχουν τα δημόσια πανεπιστήμια, τα οποία βγάζουν αυτή τη στιγμή στην κοινωνία επαγγελματίες που μπορούν και δεσμεύονται και υπάρχει και μια κοινωνική ευθύνη». «Πώς θα υπογράφουν κατασκευές χωρίς εργαστήρια και υποδομές;»

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στις τεχνικές σχολές και στα ζητήματα ασφάλειας των πολιτών, διερωτώμενη για το επίπεδο των ιδιωτικών σχολών:

«Υπάρχουν ας πούμε αυτή τη στιγμή κολέγια που παρέχουν πτυχία μηχανικών; Δεν αναγνωρίζονται ως πανεπιστήμια και θα είναι ένα πολύ μεγάλο ερώτημα με ποιο δικαίωμα αυτά τα κολέγια θα αναγνωριστούν ως πανεπιστήμια όταν δεν έχουνε μισό εργαστήριο, οι καθηγητές τους δεν μπορούν να συγκριθούν καν με το επίπεδο του Μετσόβιου Πολυτεχνείου; Και πώς αυτοί οι άνθρωποι θα φέρουν την ευθύνη για να χτίσουν κτήρια και να υπογράφουν τις κατασκευές που αφορά την κοινωνική ασφάλεια σε τελική ανάλυση; Δηλαδή ένας φοιτητής που όταν με το καλό πάρει πτυχίο θα έχει αφιερώσει, αν συμπεριλάβουμε και τις πανελλήνιες κοντά δέκα χρόνια μέχρι να πάρει πτυχίο, θα είναι ίσο το πτυχίο του με κάποιον που απλώς πήγε και το πλήρωσε;».