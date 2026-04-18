Στην τελευταία του επίσκεψη στην παραδοσιακή έδρα του αιωνίου του αντιπάλου ο Ολυμπιακός δίνει έναν τελικό επιβίωσης στη μάχη για να μείνει ζωντανός στην διεκδίκηση του πρωταθλήματος.

Μετά την ήττα από την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των playoffs της Stoiximan Superleague, ο Ολυμπιακός πηγαίνει στο «Απόστολος Νικολαϊδης» βρισκόμενος με την πλάτη στον τοίχο. Για τους Πειραιώτες δεν υπάρχει άλλο αποτέλεσμα πλην της νίκης που τους κρατάει στην κουβέντα για τον τίτλο, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του να ψάχνουν να βρουν τις λύσεις ώστε οι ερυθρόλευκοι να παρουσιαστούν αντάξιοι της περίστασης.

Τα καμπανάκια είχαν χτυπήσει εδώ και κάποιους μήνες, ήχησαν πιο δυνατά στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκειας με την ΑΕΛ Novibet και έγιναν… καμπαναριά μετά την ήττα και κυρίως την εμφάνιση στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, η οποία ήταν η χειρότερη από τη μέρα που κάθισε στον πάγκο της ομάδας ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Ο Βάσκος τεχνικός προβληματίστηκε αρκετά το τελευταίο διάστημα και είναι σαφές πως από το μυαλό του έχουν περάσει διάφορα πράγματα ως προς τις αλλαγές που μπορεί να κάνει στα επόμενα παιχνίδια για να αλλάξει την εικόνα της ομάδας του. Η χρησιμοποίηση του Γιαζίτζι ακόμα και στη θέση του επιτελικού μέσου και η επαναδραστηριοποίηση του Αντρέ Λουίς είναι κάποια από αυτά, χωρίς ωστόσο ακόμα να έχει πάρεις τις αποφάσεις του ο προπονητής του Ολυμπιακού.

Είναι σαφές δε, πως το νούμερο ένα μέλημά του είναι να αλλάξει την νοοτροπία των ποδοσφαιριστών του, η οποία είναι τουλάχιστον προβληματική το τελευταίο διάστημα. Ο Μεντιλίμπαρ πρώτα από όλα θέλει να δει, στα παιχνίδια που απομένουν, τα μάτια των παικτών του να γυαλίζουν. Την επιθετικότητα που έβγαζαν μέχρι πρότινος σε κάθε αγωνιστικό λεπτό, σε κάθε φάση του παιχνιδιού. Την συγκέντρωση στο μάξιμουμ και το καθαρό μυαλό. Πράγματα πολύτιμα σε τέτοιου είδους παιχνίδια.

Έχουν ειπωθεί πολλά το προηγούμενο διάστημα από όλους, ωστόσο έφτασε η ώρα που τα λόγια δεν έχουν καμία αξία. Εδώ που έφτασε το πράγμα, μετράνε οι πράξεις, αρχής γενομένης από την αποστολή που καλούνται να βγάλουν εις πέρας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όλα αυτά σε ένα γήπεδο που δεν έχει καταφέρει να πανηγυρίσει στις τελευταίες του οχτώ επισκέψεις.

Είναι, λοιπόν, η κατάλληλη στιγμή να βγουν μπροστά και οι ποδοσφαιριστές με προσωπικότητα. Παίκτες που έχουν βρεθεί και στο παρελθόν σε παρόμοιες καταστάσεις και που έχουν δώσει πολλά με μεγάλο διακύβευμα στην καριέρα τους. Έχει κάμποσους τέτοιους το ρόστερ των Πειραιωτών, το οποίο παρεμπιπτόντως είναι και το πιο ακριβό στην Ελλάδα.

Ο Ολυμπιακός με νίκη θα δείξει σε όλους και κυρίως στον ίδιο του εαυτό πως είναι ζωντανός και πως μπορεί να το πάει μέχρι τέλους με στόχο να πανηγυρίσει στο τέλος το 49ο πρωτάθλημα της ιστορίας του. Ένα πρωτάθλημα που αυτομάτως σημαίνει απευθείας πρόκριση στην League Phase του Champions League, ένα ακόμα καλοκαίρι – τρίτο στη σειρά- χωρίς την φθορά των προκριματικών και ένα σωρό ακόμα οφέλη ικανά να πολλαπλασιάσουν τα κίνητρα.

Σε ότι αφορά το πλάνο, μοιάζει πολύ δύσκολο αυτό να αλλάξει, ωστόσο άπαντες περιμένουν να δουν να υλοποιείται σε πολύ καλύτερο βαθμό. Ο Μεντιλίμπαρ περιμένει τον Παναθηναϊκό να αμύνεται με πολλούς παίκτες σε χαμηλά μέτρα και να ψάχνει με κάποιες αντεπιθέσεις να γίνει ο ίδιος απειλητικός.

Ως συνήθως στα ντέρμπι και πόσω μάλλον σε ένα ντέρμπι με αυτά τα χαρακτηριστικά πολλά θα κριθούν στις μονομαχίες, στο πείσμα και στην επιμονή. Σε αυτό που λέμε το ποιος το θέλει περισσότερο. Και για τους ερυθρόλευκους είναι αλήθεια πως δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια. Είναι ή τώρα ή ποτέ.