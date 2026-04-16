Οι ευρωπαϊκές διοργανώσεις μπαίνουν στην τελική τους ευθεία με τη δράση να φτάνει στα ημιτελικά, και το UEFA Ranking να παρουσιάζει σημαντικές ανακατατάξεις στην κορυφή μετά και τα τελευταία αποτελέσματα στο Champions League.

Η Μπάγερν Μονάχου, μετά την πρόκριση επί της Ρεάλ Μαδρίτης, εκμεταλλεύτηκε τον αποκλεισμό των Μαδριλένων και ανέβηκε στην πρώτη θέση της ειδικής βαθμολογίας της UEFA, συγκεντρώνοντας 146.500 βαθμούς. Η Ρεάλ ακολουθεί πλέον στη δεύτερη θέση με 144.500, χάνοντας το «ρετιρέ» έπειτα από την ευρωπαϊκή της πορεία.

Στην πρώτη δεκάδα του ranking βρίσκονται επίσης οι Λίβερπουλ, Ίντερ, Παρί Σεν Ζερμέν, Μάντσεστερ Σίτι, Άρσεναλ, Μπαρτσελόνα, Λεβερκούζεν και Ατλέτικο Μαδρίτης, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή παρουσία των κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων στις υψηλές θέσεις.

Σταθερά πρώτος ο Ολυμπιακός όσον αφορά τις ελληνικές ομάδες – Οι θέσεις Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και Άρη

Σε ό,τι αφορά την ελληνική παρουσία, ο Ολυμπιακός παραμένει η ομάδα με την υψηλότερη θέση στο UEFA Ranking, καταλαμβάνοντας την 34η θέση με 62.650 βαθμούς, έχοντας μάλιστα καλύτερη βαθμολογική συγκομιδή από συλλόγους όπως η Λειψία, η Ρέιντζερς και ο Άγιαξ.

Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ στην 53η θέση με 48.250 βαθμούς, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 76η με 29.250. Η ΑΕΚ καταλαμβάνει την 91η θέση με 22.000 βαθμούς και ο Άρης βρίσκεται στην 182η θέση με 9.602.

Μάλιστα, η ΑΕΚ έχει μπροστά της τη ρεβάνς με τη Ράγιο Βαγεκάνο, με την οποία μπορεί να προσθέσει επιπλέον βαθμούς και να βελτιώσει τη θέση της στην κατάταξη, ενισχύοντας την ελληνική παρουσία στο ευρωπαϊκό ranking.