Η UEFA είναι έτοιμη να αποκομίσει περισσότερα από ένα δισ. ευρώ ετησίως σε εμπορικά έσοδα από τις διοργανώσεις συλλόγων από το επόμενο έτος, με δύο ακόμη παγκόσμιες συμφωνίες χορηγίας να βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση.

Ο εμπορικός βραχίονας της UEFA, η UC3, ολοκληρώνει συμφωνίες με έναν επίσημο πάροχο πληρωμών και τεχνολογικό συνεργάτη, οι οποίες θα συμπληρώσουν τον κατάλογο των κορυφαίων παγκόσμιων συνεργατών της και θα δουν τα έσοδα από χορηγίες να αυξάνονται κατά περισσότερο από 40%.

Έχουν ήδη συμφωνηθεί εξαετείς συνεργασίες με την AB InBev ως επίσημο συνεργάτη μπύρας της UEFA, και την Pepsi ως προμηθευτή αναψυκτικών από το 2027 έως το 2033, ενώ η Nike ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα αποκλειστικές διαπραγματεύσεις για να αντικαταστήσει την Adidas ως προμηθευτεί μπάλας αγώνων της UEFA

Η προβλεπόμενη αύξηση των εμπορικών εσόδων υπερβαίνει τη σημαντική ανάπτυξη που έχει ήδη επιτύχει η UEFA από την πώληση του πρώτου τμήματος τηλεοπτικών δικαιωμάτων για τον κύκλο 2027-31 και θα ανεβάσει τα ετήσια κέρδη της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας σε πάνω από 6 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση σε σχέση με το τρέχον ποσό των 4,4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Από την εκτόξευση των εσόδων θα ωφεληθούν φυσικά όλα τα κλαμπ που συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αλλά περισσότερο αυτά που πρωταγωνιστούν στο Τσάμπιονς Λιγκ στο οποίο η UEFA διοχετεύει το 74% ως χρηματικά έπαθλα.

Το 17% να δίνεται στο Γιουρόπα Λιγκ και το 9% στο Κόνφερενς Λιγκ.

Πέρυσι πωλήθηκαν δικαιώματα μετάδοσης στις πέντε μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές, με αύξηση 20% στο Ηνωμένο Βασίλειο και 30% στη Γερμανία, ακολουθούμενη από την Ολλανδία και την Ιαπωνία τον περασμένο μήνα.

Η UC3 διόρισε πέρυσι την αμερικανική εταιρεία Relevent Football Partners για να χειριστεί τις τηλεοπτικές και χορηγικές προσφορές, τερματίζοντας την 30ετή συνεργασία της UEFA με την ελβετική εταιρεία TEAM, η οποία σε αυτό το στάδιο φαίνεται να στέφθηκε με επιτυχία.

Τα στελέχη της Relevent έχουν καταργήσει την υπάρχουσα διαδικασία πωλήσεων χορηγιών της UEFA, δημιουργώντας μια νέα δομή που ηγείται από τέσσερις λεγόμενους ανώτερους συνεργάτες, με οκτώ άλλες κατώτερες συνεργασίες, όπως fast food, τυχερά παιχνίδια και στοιχήματα.

Στους αναβαθμισμένους συνεργάτες πωλούνται τα εμπορικά δικαιώματα και για τις τρεις διοργανώσεις της UEFA, δίνοντάς τους προβολή της επωνυμίας τους σε 531 αγώνες κάθε σεζόν, σε αντίθεση με 189 στο Τσάμπιονς Λιγκ, ενώ τα άλλα οκτώ πακέτα κατανέμονται ανά διοργάνωση.

Σε μια άλλη αλλαγή, η τιμή εκκίνησης για τα πακέτα πρώτης βαθμίδας ορίστηκε στα 120 εκατ. ευρώ, με την AB InBev να συμφωνεί να καταβάλλει 230 εκατ. ευρώ ετησίως για να τερματίσει την 35ετή χορηγία της Heineken στο Τσάμπιονς Λιγκ.

Η Pepsi ξεπέρασε επίσης την τιμή εκκίνησης για να παρατείνει τη χορηγία της για άλλα έξι χρόνια, ενώ οι συνεργασίες πληρωμών και τεχνολογίας θα αποφέρουν τουλάχιστον άλλα 250 εκατομμύρια ευρώ.

Τα αυξημένα κέρδη της UEFA από το επόμενο έτος θα οδηγήσουν σε μεγαλύτερη πίεση στην αρμόδια αρχή του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου να αλλάξει το μοντέλο κατανομής των συλλόγων εκτός της ελίτ.

Επτά σύλλογοι έλαβαν περισσότερα από 100 εκατομμύρια ευρώ σε χρηματικά έπαθλα από την UEFA την περασμένη σεζόν, με την νικήτρια του Τσάμπιονς Λιγκ, Παρί Σεν Ζερμέν, να βρίσκεται στην κορυφή του πίνακα με 144,4 εκατ. ευρώ, γεγονός που οδηγεί σε φόβους ότι το αυξανόμενο οικονομικό χάσμα θα βλάψει την ανταγωνιστική ισορροπία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.