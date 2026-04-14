Η υπόθεση προέκυψε μετά από επιθεώρηση του γηπέδου από τον προπονητή της Μπαρτσελόνα, Χάνσι Φλικ, ο οποίος φέρεται να εξέφρασε ενστάσεις για το ύψος και την κατάσταση του χλοοτάπητα, εκτιμώντας πως δεν ευνοεί τον ρυθμό κυκλοφορίας της μπάλας, εν όψει της αποψινής ρεβάνς με την Ατλέτικο για τα ημιτελικά του Champions League.

Σύμφωνα με τη Marca, ο Γερμανός τεχνικός επικοινώνησε με εκπρόσωπο της UEFA ζητώντας να εξεταστούν οι συνθήκες του αγωνιστικού χώρου.

Η απάντηση της ομοσπονδίας ήταν πως θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι και, αν χρειαστεί, θα υπάρξουν παρεμβάσεις στο γήπεδο των «ροχιμπλάνκος».

Οι κανονισμοί προβλέπουν συγκεκριμένα όρια στο ύψος του χόρτου, με την Ατλέτικο Μαδρίτης να υποστηρίζει ότι το γήπεδο βρίσκεται εντός προδιαγραφών, ενώ η Μπαρτσελόνα αναφέρει πως οι συνθήκες διαφέρουν από εκείνες που έχει συνηθίσει στο δικό της γήπεδο.