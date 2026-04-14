- Ο Τομ Χανκς κουβάλησε τον επιτάφιο με τη σύζυγό του- Το γλέντι με τη Μελίνα Κανακαρίδη και Νία Βαρντάλος
- «Δεν φοράω εγώ τα… παντελόνια, πρέπει να ρωτήσω τη γυναίκα μου»: Η επική ατάκα του Αντετοκούνμπο για το μέλλον του στους Μπακς
- Υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου: 1.203 ανακλήσεις καθεστώτων διεθνούς προστασίας πολιτών από τη Συρία
Αγίου Πνεύματος 2026: Για ποιους είναι αργία και πότε πέφτει φέτος
Η πόλη της Ελλάδας με τον πιο μολυσμένο αέρα - Δείτε όλη τη λίστα
Το μικρό χωριό που προσφέρει δωρεάν σπίτι, δουλειά και μια νέα ζωή - Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση
«Chrysalis»: Το διαστημικό μεγαθήριο των 58 χλμ. - Μια ιπτάμενη πόλη για 1.000 ανθρώπους
Τέλος η αναμονή στις αποβάθρες: Μετρό κάθε 3,5 λεπτά και 22 νέοι συρμοί - Θα ξεπεράσουν τα 900 εκατ. ευρώ οι επενδύσ
Ποια είναι η μεγαλύτερη λέξη στα ελληνικά; Έχει 172 γράμματα και έχει μπει στο Βιβλίο Γκίνες
Μαύρη επιστροφή για τους εκδρομείς: «Στέγνωσε» το Fuel Pass, έρχονται νέες αυξήσεις
Προσοχή στις φορολογικές δηλώσεις: Η Εφορία πατά το κουμπί – Τι να ελέγξετε για να μην πληρώσετε παραπάνωΑ
Φινάλε για τα «αδελφομοίρια»: Ο νέος νόμος για τις κληρονομιές που σταματά τους οικογενειακούς καβγάδες
O Φλικ τα έβαλε με το… χορτάρι πριν τη ρεβάνς με την Ατλέτικο και διαμαρτυρήθηκε στην UEFA
Η Μπαρτσελόνα εξέφρασε επίσημα παράπονα προς την UEFA για την κατάσταση του αγωνιστικού χώρου στο Metropolitano Stadium, ενόψει της ρεβάνς με την Ατλέτικο.
Αρχίζει ξανά η δίκη για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα
Επτά μέλη της ιατρικής ομάδας του Ντιέγκο Μαραντόνα, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια.
Θέμα συζήτησης στο ESPN το μέλλον του Αντετοκούνμπο: «Η ώρα της αποχώρησης έχει έρθει»
Το μέλλον του Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι παραμένει ανοιχτό, με το ESPN να βάζει στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο αποχώρησης μετά το φινάλε μιας απογοητευτικής σεζόν.
Υγρός Στίβος: Άρση αποκλεισμού σε Ρωσία και Λευκορωσία
Την επιστροφή των αθλητών από τη Ρωσία και τη Λευκορωσία στις διεθνείς διοργανώσεις του υγρού στίβου, αποφάσισε η Παγκόσμια Ομοσπονδία.
Η Παρί Σεν Ζερμέν τίμησε τον Ντιόγκο Ζότα πριν τη ρεβάνς στο Άνφιλντ (vid)
Η Παρί Σεν Ζερμέν προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση λίγα 24ωρα πριν τη σέντρα της ρεβάνς των προημιτελικών του UEFA Champions League στο Anfield, αποτίοντας φόρο τιμής στον Ντιόγκο Ζότα. Σε ένα περιβάλλον υψηλής έντασης και αγωνιστικής πίεσης, οι Παριζιάνοι επέλεξαν να αναδείξουν την αξία του σεβασμού και της αναγνώρισης, στέλνοντας ένα μήνυμα που […]