H Μπαρτσελόνα γνώρισε ήττα με 0-2 από την Ατλέτικο Μαδρίτης και εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για τη διαιτησία του Ιστβάν Κόβατς στον πρώτο αγώνα των προημιτελικών του Champions League με την Ατλέτικο Μαδρίτης, σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο σύλλογος εξετάζει το ενδεχόμενο να υποβάλει επίσημη διαμαρτυρία στην UEFA, υποστηρίζοντας ότι πριν από το δεύτερο γκολ των «ροχιμπλάνκος» υπήρξε ξεκάθαρο πέναλτι σε χέρι του Πούμπιλ, το οποίο δεν καταλογίστηκε.

😥 “No se pitó un penalti clarísimo”. La queja de Rafa Yuste horas después sobre la polémica jugada de la mano de Pubill en la derrota del Barça frente al Atleti en la ida de los cuartos de la Champions. 🔗 https://t.co/yp6zrLlXHt 🔗 pic.twitter.com/rmQif4ByKG — ElDesmarque (@eldesmarque) April 9, 2026

«Πρέπει να υποβάλουμε καταγγελία, αλλιώς δεν θα υπάρξει βελτίωση. Είναι απίστευτο στις μέρες μας, με όλα τα τεχνικά και ηλεκτρονικά μέσα που διαθέτουμε, να μη δίνεται ένα τόσο ξεκάθαρο πέναλτι, είτε ήταν εσκεμμένο είτε όχι. Με όλο τον σεβασμό προς όλους», δήλωσε ο Ράφαελ Γιούστε, συνεργάτης του προέδρου Ζοάν Λαπόρτα, εκφράζοντας απογοήτευση.

Σημαντικό είναι ότι και ο προπονητής Χάνσι Φλικ εμφανίστηκε έντονα δυσαρεστημένος, προσεγγίζοντας τον Κόβατς στο φινάλε του αγώνα για να εκφράσει την αντίδρασή του.