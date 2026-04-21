Δέκα και κάτι μέρες τώρα, ασχολούμαστε με τον Μακάριο Λαζαρίδη που στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ισχυριζόταν ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο, κατόπιν διορίστηκε υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, για να ξεσπάσει θύελλα μετά την αποκάλυψη ότι το 2007 είχε διοριστεί παράτυπα ειδικός επιστημονικός συνεργάτης του υπουργείου Παιδείας μη διαθέτοντας πτυχίο ΑΕΙ κατά παράβαση της σχετικής προκήρυξης. Το 2013, είχε διοριστεί επίσης ειδικός σύμβουλος στη Γ.Γ. Ισότητας με μισθό αποφοίτου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, χωρίς να διαθέτει πτυχίο ΑΕΙ και πάλι.

Βουλευτές και κόμματα ζητούσαν την αποπομπή του από την κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη για τον παράτυπο διορισμό του τότε. Επρεπε να περάσουν δύο εβδομάδες και να ζητήσει εμμέσως την παραίτησή του ζωντανά στην τηλεόραση η Ντόρα Μπακογιάννη, για να διευκολύνει το κόμμα και τον Πρωθυπουργό, όπως είπε χαρακτηριστικά. Αν κάτι μένει από όλη αυτή την ιστορία αναξιοκρατίας είναι, αφενός, το πόσο ρηχά είναι τα κάθε λογής επιχειρήματα περί «αριστείας», όταν η κυβέρνηση κάνει τα στραβά μάτια απέναντι σε τέτοιες κραυγαλέες περιπτώσεις, αφετέρου, ο χλευασμός που επέδειξε ο Μακάριος Λαζαρίδης (με συνένοχη την κυβέρνηση διά της σιωπής της) απέναντι στην αντιπολίτευση και στους πολίτες που ενοχλήθηκαν από την παρατυπία, την αναξιοκρατία και το ύφος του.

Μια αυτονόητη παραίτηση άργησε δύο εβδομάδες, αγνοώντας επιδεικτικά αντιπολίτευση και κοινωνία των πολιτών.

Επρεπε να τη ζητήσει η Ντόρα Μπακογιάννη, για να έλθει. Βέβαια, ο Λαζαρίδης μετά κοινοποίησε στον λογαριασμό του στο Χ ανάρτηση που έλεγε πως η Μπακογιάννη «καλό θα ήταν να φάει κανένα σοκολατάκι και να παίξει με τα εγγονάκια της». Την ανάρτηση τη διέγραψε λίγο αργότερα. Ολα αυτά είναι ίσως όσα χρειάζεται να ξέρει κανείς για τη χιλιοτραγουδισμένη «αριστεία» και το «ηθικό πλεονέκτημα» της κυβέρνησης. Αν κάτι έλειψε πολύ αυτές τις μέρες με το Λαζαρίδης Gate ήταν η στοιχειώδης ευθυκρισία.